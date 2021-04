El contenido del comprometido vídeo con el que Antonio David Flores habría atemorizado a Rocío Jurado y José Ortega Cano

Cuando nadie lo esperaba, Kiko Jiménez soltó este lunes una bomba en el plató de Sálvame que puso patas arriba el plató de Telecinco. El exnovio de Gloria Camila, hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano, ha asegurado conocer el posible motivo por el que los padres de Rocío Carrasco temían tanto a Antonio David Flores.

Después de que los colaboradores de Mediaset teorizaran con las posibles razones por las que La Más Grande y su marido no se atrevían a enfrentarse al exguardia civil a pesar de todo el daño que estaban haciéndole a su hija. "¿De verdad creéis que no hay ningún otro motivo?", empezó diciendo el actual novio de Sofía Suescun, dejando caer que él tenía más información en su poder.

"Tú sabes algo, Kiko", dijo enseguida Lydia Lozano. "Yo no me creo que Antonio David llegue a Rocío Jurado y le diga 'Tú no sabes quién soy yo' y ya Rocío tenga un temor hacia él brutal... A no ser que haya una prueba, que exista algo con lo que él pueda tener atemorizados, tanto a Ortega Cano como a Rocío Jurado", soltó el andaluz.

¿Qué vídeo comprometido sobre Rocío Jurado y Ortega Cano tiene Antonio David en su poder?

"Yo lo sé, hay una prueba. Hay un vídeo que compromete a Rocío y Ortega Cano y ese vídeo lo tiene Antonio David. De hecho, en los múltiples viajes que Antonio David y Rocío Carrasco hacían a Nueva York, a Miami... él siempre iba con una cámara pequeñita grabando el viaje. Entonces, él tiene en su poder un vídeo con un material muy sensible que no puedo revelar", siguió explicando Kiko mientras sus compañeros se quedaban totalmente en shock.

Kiko Jiménez ha asegurado que él mismo ha visto con sus propios vídeos esas cintas en casa de Antonio David. "Tiene muchos vídeos. A mí me ha puesto vídeos de viajes, pero yo un día estaba en Málaga, Gloria se va al baño y él me cuenta en ese momento que hay otro tipo de vídeos y me cuesta un chisme que nunca podría revelar. Ahora, oyendo a Rocío Carrasco, entiendo que ese es el motivo que podría aterrorizar a Rocío Jurado y Ortega Camila", concluyó Jiménez ante la atónita mirada de sus compañeros.

Según Kiko, Ortega Cano sabe de la existencia de ese vídeo que le pondría tanto a él como a su fallecida mujer en una situación delicada "de forma independiente". "¿Tú ves normal que le ponga una demanda millonaria a Rocío Jurado, y si tan enamorado está de ella, con los años coja y lo invite a su boda y le dé esa cobertura pública que le da? No da el paso al frente porque sabe que en su poder tiene algo", sentenció el colaborador.