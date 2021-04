La frase de Rocío Carrasco que ha hecho estallar a Rosa Benito: "Pone a su madre como si fuera una cagona"

Ya es mediodía ha vuelto a contar un lunes más con la presencia en plató de Rosa Benito. Sonsoles Ónega ha podido charlar con la excuñada de Rocío Jurado sobre las declaraciones lanzadas este domingo por Rocío Carrasco en los nuevos episodios de Rocío. Contar la verdad para seguir viva, documental de Telecinco en el que ha desvelado los presuntos malos tratos qua ha recibido por parte de Antonio David Flores a lo largo de los últimos 20 años.

Y si hasta ahora la tertuliana había empatizado en la mayoría de los hechos relatados por su sobrina, ahora la colaboradora de Telecinco se ha mostrado indignada con Rocíito por sus últimas declaraciones ante las cámaras de Mediaset. Todo ello, después de ver como Carrasco contó lo que ocurrió tras su terrible accidente de tráfico junto a Fidel Albiac. Mientras ella se encontraba en el hospital, Pedro Carrasco, Amador Mohedano y José Ortega Cano sacaron las cosas de Fidel de su casa en Encinar de los Reyes.

"Ahí le hizo la cruz a su familia, sobre todo a los tres", confirmó Benito, justificando la actuación de Rocío Jurado y Pedro Carrasco tras el accidente que la dejó entre la vida y la muerte. "Fue algo dolorosísimo para Pedro Carrasco y para su madre... Era su única hija", defendió la tertuliana de Mediaset, indignada con la imagen que Rocío Carrasco dio de sus padres.

"A Pedro Carrasco parece que lo pone ayer cómo... nada y a su madre como que era una cagona, perdona. Su madre ha tenido reaños para eso y para más. Lo que era es muy sensible, siempre ha luchado por su familia y lo que siempre ha tenido es mucho miedo a los escándalos, a eso sí tenía miedo", explicó en alusión a la crítica que Rociíto hizo sobre su madre, la cual se mostró muy dura con su pareja y no con Antonio David Flores.

Rosa Benito, indignada con Rocío Carrasco por la imagen que dio de sus padres

"Entonces no entiendo cuando dicen que Rocío hablaba tanto con David y decía 'me voy a ir muy tranquila porque puedes cuidar a mis nietos', ¿Dónde estamos? ¿Qué Rocío me quedo, la cagona que dice su hija o la que habla con David de me voy tranquila porque estás con mis nietos? ¿Dónde me quedo? ¿Qué Rocío conozco yo?", se preguntó confusa Rosa Benito antes de que Ónega le pidiera que explicara cómo era la Rocío Jurado que ella conoció.

Según Rosa Benito, su excuñada era una persona que mataba por su familia. De hecho, ha recordado cómo vivió sus últimos días antes de morir: "Lo único que quería es que sus hijos estuvieran bien, que sus nietos fueran felices y toda una familia unida, esa es la Rocío Jurado que yo conozco hasta el día que se va. Porque incluso, el día que se va falta un miembro de la familia porque no se iba y no se iba, y ella quería tener a todos con ella. Mi hijo Salvador trabaja esa noche... No se iba y le digo al padre llama a Salva porque tu hermana hasta que no esté no se va y efectivamente, llegó mi hijo Salvador y dijo 'me voy' y como a la media hora se fue. Ella quería tener a todos los suyos hasta para irse en ese último momento de su vida", concluyó emocionada.