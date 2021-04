La reacción de Ana Rosa tras el último capítulo del documental de Rocío Carrasco: "Me cuesta entenderlo 20 años después"

Telecinco sigue emitiendo nuevos capítulos de Rocío. Contar la verdad para seguir viva, el documental que protagoniza Rocío Carrasco. En su última entrega, relató los momentos vividos con Antonio David Flores después de decidir que se separaba de él.

La guerra entre ellos ha hecho reflexionar a Ana Rosa Quintana tras escuchar a Carrasco en el documental y después de todo lo que Antonio David ha dicho de ella en los últimos años.

Lea también: Telecinco se pronuncia sobre el dinero que ha cobrado Rocío Carrasco: su llamativa explicación

"Muchos de los que estamos aquí nos hemos divorciado alguna vez y me cuesta entender que, 20 años después, los dos, cada uno con su vida y sus parejas, sigan... es que no me cabe en la cabeza", ha dicho la presentadora. "Hay un odio entre los dos arraigado que perdura", ha aportado Antonio Rossi.

"Cuando uno ha rehecho su vida y tiene otra pareja... vive tu vida y tú la tuya", ha considerado Quintana. "No entiendo cómo la propia pareja de Antonio David no le ha dicho que deje de hablar de su ex. A mí me molestaría que mi pareja estuviera hablando de su ex mujer a todas horas", ha comentado.

Lea también: Telecinco estrena estrategia y cambia el día de emisión del documental de Rocío Carrasco

Joaquín Prat: "Es de muy poca vergüenza"

Por otra parte, Joaquín Prat ha reaccionado a uno de los datos que dio Rocío Carrasco cuando habló de que, una vez separados, Antonio David Flores quiso quedarse a vivir en el chalet de Rocío Jurado. "Es como mínimo poco ético y de muy poca vergüenza".