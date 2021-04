Antonio Maestre critica que Vox presente su candidatura en Vallecas y se lleva un corte de Ferreras

Antonio García Ferreras ha reaccionado este lunes en directo a los resultados del sondeo del CIS sobre las elecciones autonómicas del próximo 4 de mayo en Madrid. Según el estudio de Tezanos, los bloques de la izquierda y la derecha quedarían en empate técnico con 68 diputados cada uno (la mitad de la Cámara regional) mientras Ciudadanos no lograría representación al quedarse en una estimación de voto del 4,4%.

Tras realizar un total de 4.124 entrevistas en 131 municipios del 19 al 28 de marzo, el Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso lograría ser la fuerza más representada con 59 escaños y un 39,2% de los votos; seguida del PSOE de Ángel Gabilondo con 38 diputados y un 25,3% de estimación de voto.

Tras ellos, se encontraría como tercera fuerza Más Madrid, que obtendría un total de 20 diputados y un 14,8% de estimación de voto; Unidas Podemos, que superaría a Vox, con 10 escaños y un 8,7% de estimación; y finalmente con Vox, con nueve y 5,4% de estimación de voto, al borde de quedarse sin representación, como le sucedería a Ciudadanos.

La teoría de Maestre sobre la campaña de Vox en Vallecas

Tras conocer los datos, Ferreras y los tertulianos de Al Rojo Vivo han analizado lo más destacado de la encuesta Enseguida, Antonio Maestre ha destacado el error que ha cometido el CIS a la hora de repartir los escaños, ya que, según los porcentajes ofrecidos, el bloque de la izquierda obtendría 70 votos por los 66 que conseguiría el de la derecha.

A pesar de que Maestre cree que esta victoria de la izquierda es muy difícil que suceda, el periodista ha lanzado una teoría sobre el bajo dato de Vox. "Si se transmite la idea de que pueden bajar y desaparecer, Vox va a hacer una campaña muy agresiva, una campaña en la que se posicione como uno de los polos que le ha quitado Ayuso", ha empezado diciendo el colaboador.

Maestre ha recordado entonces que, este miércoles, Vox va a hacer su presentación de listas en la Plaza de la Constitución ('Plaza Roja') de Vallecas, "un lugar donde la izquierda consiguió el 78% de los votos y Vox solo un 5%". "Lo que van a hacer es buscar la confrontación directa, buscar mucho ruido, buscar la provocación con la táctica Ynestrillas, que se fue a Rentería cuando no era nadie para provocar una reacción donde era irrelevante", criticó el analista antes de que Ferreras le diera un corte. "Pero Maestre, Vox tiene derecho a ir donde quiera", recordó el presentador.

"Y Pablo Iglesias tiene derecho a ir a La Moraleja, pero no va a ir, porque sabe lo que le ocurriría", replicó Maestre. "Pero tienen derecho", insistió Ferreras. "Pero Iglesias no iría, porque sabe lo que pasaría. Y quien va a la Plaza Roja de Vallecas, sabiendo que no tienen nada que hacer allí, buscan una reacción", volvió a defender el colaborador, que recordó que detrás de aquella polémica de Rentería también estaba Kiko Méndez Monasterio, actual asesor de Abascal. "Bueno, es verdad que Vox puede tener en la cabeza moverse por el cinturón rojo, supuesto cinturón rojo de Madrid", señaló el presentador.