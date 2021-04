La confesión de Miguel Bosé a Évole: "He vivido años salvajes de drogas, sexo a lo bestia... hasta hace siete años"

Atresmedia levantó este domingo Lo de Évole de la parrilla de La Sexta, dando descanso al espacio de entrevistas durante las vacaciones de Semana Santa. Sin embargo, la cadena ha lanzado una nueva promo del programa que emitirá dentro de siete días con Miguel Bosé. El cantante reaparecerá en televisión después de convertirse en uno de los personajes más controvertidos de la pandemia.

El artista acaparó todo el foco mediático durante varias semanas después de difundir bulos y mensajes negacionistas sobre el coronavirus a través de sus redes sociales. En su entrevista con Jordi Évole, Bosé abordará también otros asuntos sobre los momentos más polémicos de su trayectoria vital y profesional.

"Miguel & Bosé. En exclusiva. Dos capítulos de Lo de Évole. El primero, el próximo domingo. El Miguel más íntimo. Sus adicciones, la relación con su padre, la presencia de Franco en su casa, cómo lleva cumplir 65. Una entrevista única", ha anunciado el presentador a través de su cuenta oficial de Twitter.

Miguel Bosé, tras sus teorías negacionistas sobre el coronavirus: "Con la edad me he vuelto más lúcido"

Évole comparte además un pequeño avance de todo lo que le contará el cantante durante su entrevista. "He vivido años salvajes. Drogas, sexo a lo bestia... y un buen día me desperté y dije: 'se acabó'. Lo he dejado todo, todo, todo hace siete años. Solo", explica el entrevistado, dando cuenta de la frenética vida que ha llevado hasta hace poco más de un lustro.

Además, Bosé hablará sobre las visitas que Francisco Franco hacía a su finca en las que al dictador "se le caía la baba". También se pronunciará sobre los enigmáticos problemas que en los últimos años ha tenido al hablar: "¿Mi voz? Que va y que viene. Ahora puedo hablar", asegura el invitado, que niega que, "con la edad", se haya vuelto más conservador. "Me he vuelto más lúcido", señala.