Telecinco estrena estrategia y cambia el día de emisión del documental de Rocío Carrasco

Telecinco cambia su parrilla a partir de esta semana y mueve e día de emisión de Rocío. Contar la verdad para seguir viva, el documental que está protagonizando Rocío Carrasco sobre su relación con Antonio David Flores.

El programa dejará de emitirse en la noche de los domingos y pasará a los miércoles, desde este 7 de abril. Ese día, la cadena mostrará los episodios 6 y 7 del documental.

Así, Rocío. Contar la verdad para seguir viva se enfrentará a la serie Mujer, que continúa en Antena 3, y Estoy vivo, la ficción que emite La 1. En principio, la noche de los domingos estará reservada a partir de ahora para el debate de Supervivientes, cuya nueva edición se estrena este jueves, 8 de abril.

Así será el episodio 6 de 'Rocío. Contar la verdad para seguir viva'

En la nueva entrega del documental, Rocío Carrasco relatará algunos episodios vividos después de separarse de Antonio David Flores. Uno de ellos tiene que ver con sus hijos, cuando una noche la niña le pidió dormir con su hermano. Rocío Carrasco fue a la habitación a apagar la luz y la pequeña le pidió que no lo hiciera y que tampoco cerrase la puerta. La madre le preguntó por qué. "Se quedó mirándome y me dijo 'es que papá me ha dicho que cuando tú nos acuestas Fidel y tú os vais de casa y nos dejáis solos".