Espectacular enfado de Emma García en 'Viva la vida': "No os voy a pasar ni una"

Tensión en Viva la vida. Emma García se ha visto obligada a frenar en seco a sus colaboradores tras una gran discusión a cuentas del relato de Rocío Carrasco en su docuserie del día que Antonio David Flores quiso, presuntamente, tirarla por una ventana.

"La barriga me estaba dando en el borde de la ventana. Giré la cabeza como pude y le dije que procurara que cuando llegara abajo me hubiera matado. Ahí, tomó conciencia y me soltó rápidamente", contó.

Esto ha sido desmentido por Antonio David al asegurar que esto no ocurrió porque la ventana tenía rejas. Precisamente, las rejas han sido lo que ha provocado una 'guerra' en el plató de Viva la vida.

"¡Dan ganas de vomitar!", ha gritado una y otra vez Diego Arrabal, acorralado por sus compañeros, ante la insistencia de que la prueba aportada por Rocío Carrasco es un informe hecho por el cerrajero que instaló unas rejas nuevas, pero no especifica "si desmontó otras".

El colaborador estallaba porque, en su opinión, los demás se estaban saltando la presunción de inocencia y estaban dando por válida la versión de Rociíto.

Emma Garcia frena en seco a sus colaboradores: "Os calláis u os marcháis"

"¡Vale!, he dicho vale", ha soltado Emma mandando callar. "Vamos a mantener la calma, vamos a ser respetuosos y que cada uno piense lo que quiera y sobre todo con la presunción de inocencia, por supuesto".

"Os calláis u os largáis. Lo que vosotros queráis. por favor, acabamos de empezar", ha seguido diciendo muy enfadada. "Es tan difícil hablar de uno en uno y respetar. Porque no os voy a pasar ni una, ya os lo digo, ¿eh? Es mi trabajo que los espectadores se enteren de lo que estamos hablando".

"Yo desde luego ganas de vomitar no tengo. Me da una tristeza lo que he escuchado de Rocío Carrasco, su verdad y su historia que me da verdadera pena. Luego la Justicia dirá lo que tenga que decir", ha dicho antes de dar paso a publicidad. "Les pido disculpas".