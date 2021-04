José Luis, el padre de Marina, arremete con dureza contra Lobo: "Me da asco, es un puto guarro"

José Luis, el padre de Marina (La isla de las tentaciones) ha arremetido duramente contra Isaac, conocido como Lobo tras saberse que el tentador tuvo algo con Lucía. Todo el pastel se descubrió en el penúltimo debate de la tercera edición del reality en Telecinco.

Con todo esto, el progenitor de la concursante ha estallado en redes sociales. El vídeo ha sido emitido por Socialité este Viernes Santo y, lo cierto, es que José Luis pierde los papeles totalmente lanzándole descalificativo y gravísimos insultos. Según el programa de Patiño, está "fuera de sí".

El padre de Marina, fuera de sí contra Isaac: "Es un puto guarro"

"No respeta a las mujeres, me da asco, es un puto guarro, es un perro ( ) He perdido a una hija que se ha ido a Barcelona por él, para luego dejarla sola con 21 años en casa para irse él con tres putas ( ) La dejó sola y yo tuve que pagarle el alquiler".

José Luis asegura que Marina no lo pasó nada bien durante los ocho meses que estuvo viviendo con Lobo en Sitges, ya que Lobo la dejaba sola en el piso y se iba con otras mujeres.

Todo esto ha sido desmentido por Isaac, que por cierto, podría haber sido expulsado del casting de Supervivientes al infringir las medidas Covid en un local: "Ese es un fantasma que no se entera de nada, Marina no le aguanta y él va de que tienen buena relación, pero es mentira".