La sorprendente respuesta de la reina Letizia a Paz Padilla el día que piropeó a Felipe VI: "Está bueno de verdad"

Paz Padilla reveló este Jueves Santo en Sálvame una divertida anécdota vivida con la reina Letizia. Todo surgió a raíz de la visita de Jaime Peñafiel y de las declaraciones de Emma Sammun. Dicho encuentro tuvo lugar en las instalaciones de Mediaset en 2015, por el 25 aniversario del grupo de comunicación.

"A mí me dijo la reina, y esto me lo dijo a mí, aquí en Telecinco, cuando le dije: 'Por Dios, doña Leti, qué guapo está el rey", comentó la presentadora con mucha gracia. "Porque está bueno de verdad. Es un tío enorme, unos ojos azules, un cuerpo, un torso... Que pa' mí me vale".

La divertida anécdota de Paz Padilla con la reina Letizia: "Pues me lo trinco"

"Yo le dije 'ay, doña Leti, por Dios, ¡qué guapo está el Príncipe!. Y ella me dijo 'pues pa' ti", reveló provocando las carcajadas de algunos de los colaboradores. "No fue de broma, me lo dijo de corazón. ¡Pues me lo trinco! Se lo dije a Ana Rosa y se rio".

"Yo ya le vi durmiendo en el sofá y todo y yo estoy viendo que cualquier día ella le pone la corona y la maleta en la puerta", comentó también. "Y tú con tu puerta entre abierta, ¿no?", bromeó Gema López.