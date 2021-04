La dirección de '¡Ahora caigo!' abronca a Arturo Valls por su entrada al plató: "No ha molado"

Arturo Valls se llevó una regañina de la directora de ¡Ahora caigo! por la forma en la que salió al plató del concurso que presenta en Antena 3. El valenciano tiró de originalidad una tarde más caminando y hablando al revés, una escena más propia de la película Tenet.

"¿Qué? ¿Ha quedado guapo, no?", preguntó Arturo una vez que había bajado las escaleras de acceso a donde están colocados los diez oponentes en sus respectivas trampillas. Sin embargo, para su sorpresa, la directora le riñó.

"No. No, Arturo, no ha molado. No mola, no mola", dijo Gloria Hernández a lo que Valls intentó defenderse: "Pero era por innovar porque todas las tardes hago lo mismo. Era así como marcha atrás, como hacer al revés".

"¿Y por qué no innovas presentando como un presentador normal? ¿Por qué no innovas haciendo caso a dirección por una vez?", insistió la directora a lo que él se lamentó: "Bueno, si es lo que quieres... ¡Jolín, Gloria!". "Es lo que quiero".

Todo ello se produjo de forma amistosa para romper la mécanica del concurso en el que, por cierto, Merche, cayó eliminada de ¡Ahora caigo! tras permanecer 14 días en la casilla central. La concursante se llevó 87.000 euros.