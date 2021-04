Revolución total en 'Supervivientes 2021': se desvela el "bombazo" del que hablaba Lara Álvarez

Antes de viajar a Honduras, Lara Álvarez confesó en un encuentro con la prensa que Supervivientes 2021 desvelaría un "bombazo en mayúsculas" a una semana de empezar la convivencia. La presentadora también avisaba de que los espectadores iban a tener un papel importante y que el helicóptero no solo tendría protagonismo en el primer programa.

Desde entonces, mucho se ha hablado de ello: desde el fichaje de un famoso TOP hasta un intercambio de papeles entre Jorge Javier y la asturiana, con el presentando desde Honduras y ella en Madrid. Pues bien, este jueves, Sálvame destapó el as que se guardaba Telecinco en la manga.

Lea también: Sofía Suescun presentará 'Una aventura extrema', un programa diario sobre 'Supervivientes' en Mitele Plus

Así será la mecánica de 'Supervivientes 2021': la audiencia decide

La mecánica de la nueva edición de Supervivientes será radicalmente diferente, puesto que, por primera vez, la audiencia podrá decidir por el futuro de cada uno de los 16 concursantes que este mismo jueves cogieron un avión rumbo a los Cayos Cochinos.

Ocho de los participantes saltarán desde el helicóptero en la primera gala y serán los habitantes de la isla del Pirata Morgan. Pero, los ocho restantes empezarán el concurso viviendo en el Barco Encallado (no el Ever Given) y tendrán que ganarse cada semana el convertirse en supervivientes de pleno derecho y así saltar desde el helicóptero.

Lea también: ¿Quién es Valeria Marini, la duodécima concursante confirmada de 'Supervivientes 2021'?

Antonio Canales, Sylvia Pantoja, Alexia Rivas, Tom Brusse, Olga Moreno, Marta López, Carlos Alba, Lara Sajén, Melyssa Pinto, Omar Sánchez, Lola Mencía, Valeria Marini, Agustín Bravo, Alejandro Albalá, Palito Dominguín y Gianmarco Onestini son los 16 concursantes de Supervivientes 2021. A través de la web de Telecinco, la audiencia votará su primer destino.