Jordi Sánchez reaparece en televisión tras superar el coronavirus: "Lo del coma inducido es un horror"

Jordi Sánchez reapareció en televisión después de haber superado el coronavirus. Lo hizo este jueves, 1 de abril, en Más vale tarde. El actor, conocido por su papel como El Recio en La que se avecina, pasó 24 días entubado en la UCI.

"Entiendo que con 20 años tienes muchas ganas de fiesta y es muy complicado gestionar esto. Nos ha tocado esto, a mis abuelos les tocó ir a la guerra. A cada uno le toca lo que hay y tienes que hacer un esfuerzo. Si no no vamos a acabar con esto", aseguró.

Tal y como contó en una entrevista de radio, Sánchez pensó que había muerto su hijo. "Lo del coma inducido es un horror, te levantas super confundido, no sabes si tus delirios son reales... Es un espanto. Pensé muchas cosas y todas desagradables", le dijo a Hilario Pino explicando que esto se llama "delirio de UCI".

"No podía ni andar. Todo el mundo estaba muy feliz porque había despertado, pero yo no entendía nada. Ellos estaban esperando a que me sacaran del coma y yo estaba desesperado porque estaba hecho un desastre", prosiguió. Jordi Sánchez contó que su recuperación va rápida y que en "un par de meses", según los médicos estará al 100%.

Jordi Sánchez: "He perdido ocho kilos más"

"Estoy flojo de piernas aunque ando cinco o seis kilómetros cada día", dijo. "Tengo que ir al fisio a coger masa muscular porque ya estaba delgado por la serie que estaba grabando y he perdido ocho kilos más".

El actor catalán confesó que siempre ha sido "prudente", pero "me ha tocado", lamentó. "Estaba haciendo la serie con unas medidas rigurosísimas, nos miraban con lupa", recordaba aunque reconocía que "hay un momento que el actor se tiene que quitar la mascarilla y si te han hecho la prueba el lunes y quien sea se ha contagiado el martes, el miércoles te lo pega...", señaló.