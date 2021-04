TVE lanza 'The Dancer' contra la serie 'Mujer' y ¿el estreno de 'El precio justo'?

El primer lunes después de Semana Santa traerá un bonito duelo de audiencias entre las principales cadenas. La 1, que sigue sin conseguir los dos dígitos de audiencia en el acumulado mensual, estrena este lunes 5 (22.00) The Dancer, el talent show presentado por Ion Aramendi y Sandra Cervera.

Aunque todavía no hay confirmación oficial por parte de la cadena, El precio justo de Carlos Sobera podría debutar en Telecinco también este lunes en prime time, después del capítulo de Love is in the air (22.50). Cuatro, por su parte, sigue apostando por la serie Caronte.

Así las cosas, TVE y Mediaset intentarán hacer frente a la todopoderosa Mujer, líder indiscutible en las noches de Antena 3 desde el verano de 2020.

Así es 'The Dancer'

Uno a uno, los concursantes pasarán por el estudio de audiciones, presidido por un gran espejo. Será el público en plató quien decida si siguen en el programa: si el 75% de los asistentes da su apoyo, el gran espejo de la sala de baile se abrirá y, para su sorpresa, dejará de bailar para sí mismo para hacerlo delante de público y capitanes.

Miguel Ángel Muñoz, Lola Indigo y Rafa Méndez formarán equipo con los bailarines que hayan pasado la criba y, además, tendrán la oportunidad de dar dos pases directos a semifinales. Al final de cada programa, cada capitán deberá elegir a uno de los finalistas de la noche.

Una vez formados los equipos se pasará a la segunda fase, la selección final, donde los elegidos lucharán para conseguir plaza en las semifinales. Los semifinalistas lucharán con un número de alto nivel y pondrán todas sus armas sobre el escenario para llegar a la gran final del concurso y optar por los 25.000 euros de premio en metálico.