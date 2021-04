"No me fio ni un pelillo de este señor": el "devaneo de sesos" de Javier Dávila con Pablo Díaz en 'Pasapalabra'

Los duelos entre Pablo Díaz y Javier Dávila en Pasapalabra ya han hecho 'olvidar' a los que tenía el tinerfeño contra Luis de Lama. Este miércoles, 31 de marzo, los concursantes volvieron a protagonizar otro Rosco memorable, donde ninguno de ellos deja a un lado la estrategia.

Javier llegó a sus últimos doce segundos con tres letras aun por resolver (la 'L', la 'P' y la 'T'). "Estoy pensando. La 'T' tengo un 80% de posibilidades, pero es una palabra difícil y no sé si es arriesgarme o dejarla porque yo tengo una experiencia muy mala con Pablo", divagó provocando las risas. "Estoy devanándome los sesos. 22 aciertos no suele ser suficiente".

El salmantino se atrevió a responder cuando quedaban solo cuatro segundos. "Si no la digo bien, aun me queda un segundo para cada una para ir probando", explicó. Javier contestó correctamente y se puso con 23 a falta de dos segundos. "Me ha obligado, yo no quería pero...".

A Pablo, por su parte, sumaba 21 aciertos con solo ocho segundos por delante... y decidió pasar el turno, lo que a Javier le llamó la atención: "Es que no me fio ni un pelillo de este señor. Ya me ha pasado por la izquierda".

El concursante optó por gastar el tiempo y dejar a Pablo la papeleta. El violinista empató a 23 in extremis en otro duelo de infarto en el concurso presentado por Roberto Leal.

