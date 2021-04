Un soltero de 'First Dates' deja en shock a Sobera: "Soy 'follógrafo', tengo un buen trípode"

Alejandro dejó totalmente fuera de juego a Carlos Sobera en First Dates cuando, a la hora de explicarle que no anda muy allá en el tema del amor, le contó a qué se dedicaba: "Soy fotógrafo, o más bien 'follógrafo', es el arte de tener un buen trípode. Es el trabajo de mi vida, rodeado de chicas guapas".

"Es verdad que no inspiro confianza de primeras por mi actitud chulesca, mi forma de ser y actuar", confesó este filmaker de Alcalá de Henares. "Soy un poco pieza. Me cuesta mucho encontrar el amor".

Este 'follógrafo' de 26 años compartió mesa con María, una madrileña de 24 años que tiene claro que el sexo es "fundamental" en una pareja. "Si no hay buen sexo, la pareja no va a funcionar".

'First Dates': Maria descoloca al 'follógrafo' al decirle que es "heterocuriosa"

Alejandro enseguida le vendió la moto: "Soy de los fotógrafos más cotizados de Madrid, tu verás si quieres o no porque me llaman 'follógrafo', ahí te lo dejo...". Aunque a María no le gustó nada: "¿Se folla a todas las modelos? Pues conmigo lo lleva claro...".

Luego, María le sorprendió al hablar sobre su orientación sexual. "Yo soy heterocuriosa". "¿Eso qué es? Me has matado...", preguntó extrañado Alejandro a lo que ella explicó: "No me puedo considerar bisexual porque todavía no lo he probado, pero lo quiero hacer porque desde hace un tiempo me llama la atención".

"Esos términos... hombres o mujeres, el resto, no lo entiendo, me ha dejado en blanco", espetó el follógrafo a las cámaras de Cuatro. Finalmente, ambos no decidieron tener una segunda cita.