El 'abril-cerral' de Elena Furiase vuelve a hacerse viral en Twitter diez años después

"¿Abril? Cerral". El momentazo televisivo que protagonizó Elena Furiase con una concursante de Password se ha vuelto a hacer viral una década después coincidiendo con el inicio del cuarto mes del año, momento en el que las redes suelen rescatar el vídeo.

El origen del viral es un fragmento de una prueba del concurso que Luján Argüelles presentaba en Cuatro. Elena Furiase ayudaba a una concursante que tenía que adivinar palabras relacionadas con la pista que la actriz le daba.

Lea también: El significado del impactante tatuaje que tiene Rocío Carrasco en su espalda: el secreto que esconde su Ave Fénix

Después de "abril" la respuesta correcta era "mayo", pero la participante entendió "abrir" y respondió "cerral". El fallo provocó un ataque de risasde Elena Furiase que se hizo viral en su momento.

La actriz ha llegado a reconocer en numerosas ocasiones que está cansada de que le recuerden lo ocurrido. "Desde hace 9 años, cuando llega este famoso mes, me mencionáis en los stories, os acordáis del momento... que me parece bien, pero si no contesto es porque de eso hace ya 9 años y estoy de la coñita un poco...", dijo en un vídeo hace dos años.

Lea también: El testimonio de Paz Padilla hace llorar a Lydia Lozano en su vuelta a 'Sálvame' tras superar el coronavirus

Y en 2021, Elena Furiase ha vuelto a ser tendencia en redes. Han sido muchos los usuarios de Twitter que han recordado la anécdota de abril / cerral tirando de mucha imaginación con numerosos memes.