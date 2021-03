Javier Ruiz estalla indignado en Cuatro: "O lo calmamos nosotros o va a explotar en la calle"

Javier Ruiz se ha mantenido firme en Cuatro al día a la hora de denunciar el incidente que tuvo Pablo Iglesias en Coslada cuando un grupo de cuatro ultras le increparon al grito de "fuera la casta de nuestros barrios" e "izquierda y derecha sois la misma mierda". El candidato de Podemos en Madrid no dudó en hacerles frente.

El periodista fue muy crítico con el polémico rótulo que había puesto El programa de Ana Rosa, espacio en el que colabora habitualmente: "Yo creo que esto no es un escrache. Esto es acoso. Esto no es jarabe, es intimidación. Y lo que tengo es la absoluta seguridad de que esto no es democrático".

Javier Ruiz ha seguido diciendo en el programa de Joaquín Prat que lo ocurrido es "fascismo" y que todo esto puede desembocar en la "violencia". Pero lo que más le preocupa al periodista es "la segunda ola de todo esto".

Javier Ruiz: "Periodistas de esta mesa están siendo hoy señalados por la ultraderecha"

"Que inmediatamente después la maquinaria de un partido político convierte en Trending Topic #ColetasRata porque si no ha sido suficiente esto la segunda ronda viene aquí y es el acoso al candidato", ha dicho.

Ruiz ha ido más allá al asegurar que "a algunos periodistas de los que están en esta mesa, hoy están siendo señalados por parte de la ultraderecha". "Insisto, ya esta bien. O lo calmamos nosotros o va a explotar en la calle", ha acabado de decir muy indignado.

