El día que se emitió la 'docuserie' de Antonio David: así narró la ruptura de su matrimonio con Rocío Carrasco en 'GH VIP'

El testimonio de Rocío Carrasco en Rocío. Contar la verdad para seguir viva sobre los presuntos malos tratos que recibió por parte de Antonio David Flores durante más de 20 años ha dado un giro de 180º a lo que la opinión pública pensaba sobre ella y su relación con el exguardia civil y los hijos que tiene con esto.

El durísimo relato de la hija de Rocío Carrasco ha causado un gran impacto en la sociedad: muchos tertulianos han entonado el 'mea culpa', el asunto ha sido tratado por políticos de primera línea y, además, ha disparado las llamadas y mensajes al 016 de violencia de género. Además, su entrevista ha propiciado el despido de Antonio David de Mediaset a pocos días de que su mujer vuele a Honduras para participar en Supervivientes 2021.

Lea también: El significado del impactante tatuaje que tiene Rocío Carrasco en su espalda: el secreto que esconde su Ave Fénix

El asunto ha copado la mayor parte de los contenidos de Sálvame, programa en el que se ha analizado día a día cada palabra pronunciada por la hija de la más grande. También otros, como Ana Rosa Quintana, se han preguntado qué dirá Antonio David sobre las acusaciones lanzadas por su expareja y las razones por las que decidió poner punto y final a su relación.

Así contó Antonio David cómo fue su ruptura con Rocío Carrasco

Lo cierto es que no hace mucho tiempo que Telecinco dio a Antonio David Flores un gran altavoz para contar su versión sobre su relación con Rocío Carrasco. La cadena fue la primera en volver a darle una oportunidad, contratándolo como concursante de GH VIP 7. Allí, el andaluz tuvo la oportunidad de contar los hechos más sorprendentes de su pasado a través de 'la curva de la vida'.

Lea también: El documental de Rocío Carrasco impulsa a Suiza y Francia en las apuestas para Eurovisión 2021

Antonio David Flores habló de su matrimonio con Carrasco como algo al principio maravilloso: "De mi primer matrimonio nacen mis hijos Rocío y David, yo quería ser padre joven porque al ser el pequeño de los hermanos mis padres eran mayores y quería que disfrutaran de mis hijos... Un guardia civil con la hija de una tonadillera, la familia castiza por excelencia, el cóctel...", empezó narrando.

"Fui feliz exceptuando los dos o tres últimos meses, fui muy feliz siempre, créeme porque mi ilusión, mi meta era tener una familia y vivir de la misma forma que han vivido mis hermanos... Crear un hogar, criar a mis hijos y ser un matrimonio normal dentro de donde me había metido, me había metido en la casa de Rocío Jurado. Estamos hablando de alguien muy importante en España y fuera... Yo no tenía mucha idea de todo esto, me casé muy joven", relató Flores.

Al escuchar sus palabras, Jorge Javier preguntó al concursante qué ocurrió para que todo se rompiese y si cree que hubo alguna forma de salvarlo: "Si no hubiéramos venido a vivir a Madrid, a casa de mi suegra, en paz descanse, se hubiera salvado...", aseguró el andaluz. "La abuela de mis hijos a mí me adoraba y yo también, y su abuelo también me adoraba... Cuando regresamos a Madrid ya había demasiada gente, Rocío volvió a retomar su vida, sus amistades... Era todo lo que teníamos alrededor, muchas opiniones, la prensa todos los días en la puerta de la casa...", añadió el participante.

"Estabas todo el día en la tele y creo que eso complicó la relación y llegó hasta dónde llegó... Cuando nace Rocío, yo soy padre con 21 años. Me cambió la vida, me cambió todo y me hizo muy feliz, nos hizo muy feliz a todos", recordó emocionado antes de explicar que fue Olga, su actual mujer, quien le devolvió la ilusión.

"Olga fue mi bastón de apoyo, yo necesitaba a una pareja, a una persona que compartiera mi proyecto de vida y sacara a mis hijos adelante... Olga ha sido una pieza fundamental en mi vida...", elogió antes de hablar del "peor día de su vida", cuando se vio sentado ante un juez por una denuncia por malos tratos por parte de su ex, Rocío Carrasco.

Antonio David, ante el juez en "el peor día de mi vida"

"El peor día de mi vida yo estaba en el juzgado por una denuncia de mi exmujer y vino una funcionaria y me dijo que me habían denunciado por violencia de género. Creo que fue un viernes y cuando entré en la sala, donde están los secretarios del juez, vi a dos guardia civiles. Yo no he terminado derecho porque tengo que criar a tres hijos, pero entiendo algo por la experiencia", señaló Antonio David Flores.

"Cuando vi a los guardias civiles pensé que el fin de semana lo iba a pasar en el calabozo... Marcó un antes y un después en mi vida porque pensé que iba a ser mi sentencia. No sabía ni lo que estaba firmando, estaba muy nervioso y solo quería saber si esos dos guardias estaban allí por mí... Su exmujer le ha puesto una querella criminal por un delito de violencia de género de maltrato psíquico y maltrato físico me dijo la juez. A partir de ahí, estos dos últimos años han sido muy difíciles en mi casa. No he trabajado y mis hijos lo han pasado muy mal pensado que a su padre le podían meter cinco años en la cárcel.... Eso me ha debilitado mucho, me ha dejado muy mal", declaró entre lágrimas.