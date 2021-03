El testimonio de Paz Padilla hace llorar a Lydia Lozano en su vuelta a 'Sálvame' tras superar el coronavirus

"Buenas tarde, bienvenidos. ¡Ya estoy incorporada! Soy Covid free". Así de contenta ha vuelto Paz Padilla a Telecinco después de haber superado el coronavirus. La presentadora se ha puesto al frente de Sálvame este viernes, tras haber estado de baja más de 20 días.

"Ya tengo anticuerpos", ha bromeado con sus compañeros para luego ponerse más seria y relatar su experiencia: "Empecé bien. Al quinto día empecé con una fiebre de 38,5, pero tampoco era nada preocupante. Pero al décimo no podía llenar las dos prótesis. Me quedaba el aire como a la mitad".

Lea también: Críticas a 'El Programa de Ana Rosa' por llamar "jarabe democrático" al acto neonazi contra Pablo Iglesias

Paz ha contado que una amiga médico suya le recomendó que se hiciera una placa para descartar que tuviera una neumonía bilateral. "Recibí mensajes de Jordi Sánchez, mi compañero de La que se avecina en los que me insistía una y otra vez 'Paz, por favor. Si te pones mal, no dudes, vete al hospital. No llegues tarde como yo".

"Me hicieron una placa y vieron que no tenía neumonía", ha seguido. Sin embargo, los médicos vieron que los índices de coagulación estaban alterados y "decidieron dejarme ingresada y me llevaron a la planta Covid".

Paz Padilla vuelve a 'Sálvame' tras superar el coronavirus

La gaditana ha sido muy cariñosa con las enfermeras que la atendieron en el hospital Quirón de Madrid. "Me asusté porque no sabía cómo iba a reaccionar. Había mucha gente joven". Sin embargo, el relato de Paz ha hecho llorar a Lydia Lozano, que volvió este martes tras la muerte de su hermano Jorge por coronavirus.

Lea también: Nacho Palau, el ex de Miguel Bosé, podría ser el concursante estrella de 'Supervivientes 2021'

Rápidamente, Paz ha pedido perdón a su compañera, que ha acabado saliéndose del plató unos instantes. "Lo siento. Quería contar un poco cómo lo he vivido yo para que la gente se conciencie de que el Covid es algo serio. Y como lo he vivido en primera persona, lo he querido contar".