Localizan y hablan con Sonsoles, la mujer más buscada tras lo que Rocío Carrasco dijo de Antonio David Flores

Rocío Carrasco relató en el documental que protagoniza en Telecinco que cuando estaba embarazada de su segundo bebé pilló a Antonio David Flores besándose con una chica en un discoteca. Se llamaba Sonsoles y, supuestamente, era amiga de Rosario 'Chayo' Mohedano.

Desde el domingo, Sonsoles es la mujer más buscada por todos los programas del corazón. Ya es mediodía ha dado con ella a través de la investigación que ha realizado Iván García, uno de los redactores del espacio.

El programa de Telecinco ha emitido la conversación con Sonsoles, que se ha mostrado bastante sorprendida de que el espacio haya dado con ella. "Mira yo es que no voy a hablar absolutamente nada, es una historia de hace muchos años Esto me está viniendo grande. Yo no estoy metida en este mundo y de verdad yo no y además, me tienes bloqueada, haber encontrado este número, precisamente", ha dicho.

¿Hablará Sonsoles tras el documental?: "No lo sé"

El periodista ha intentado sacar información a Sonsoles, que ha evitado dar declaraciones. "Yo entiendo que tu tengas que preguntar muchas veces pero pero es que ya ya lo dijo ella, María Patiño", ha comentado en referencia a la colaboradora, que negó que Rocío hubiera pillado a Antonio David y Sonsoles, aunque sí "sospechaba".



Por último, el redactor de Ya es mediodía le ha preguntado si hablará cuando termine de emitirse el documental. "No lo sé", ha dicho.

