Críticas a 'El Programa de Ana Rosa' por llamar "jarabe democrático" al acto neonazi contra Pablo Iglesias

Nueva polémica con un rótulo de televisión. En este caso, no ha sido TVE, sino El Programa de Ana Rosa el que ha recibido este miércoles un aluvión de críticas por llamar "jarabe democrático" al incidente que sufrió Pablo Iglesias con un reducido grupo de neonazis en Coslada.

Todo ocurrió este martes en el municipio madrileño después de que el político participara en su último Consejo de Ministros como vicepresidente del Gobierno. Tras abandonar definitivamente el ejecutivo, Iglesias asistió a un encuentro de campaña con la Asociación de Vecinos Fleming junto a otros miembros del partido, como Isa Serra o Jesús Santos.

Lea también: Ana Rosa, aislada y obligada a presentar desde su casa: "Estoy en cuarentena preventiva"

Durante la visita, un grupo de cuatro ultras increparon a Pablo Iglesias al grito de "fuera la casta de nuestros barrios" e "izquierda y derecha sois la misma mierda". Todo ello, mientras uno de ellos realizaba el saludo fascista hitleriano ante ellos. Al ver la escena, el candidato de Podemos no dudó en acercarse para encararse a ellos antes de continuar con su camino.

Enseguida muchos identificaron a los protagonistas del incidente como miembros de Bastión Frontal, una organización de extrema derecha formadas por jóvenes de entre 13 y 30 años. Este movimiento, nacido en el distrito de San Blas en 2020, está inspirado en el grupo neofascista Bastión Social francés, fundado en 2017 por la asociación de extrema derecha Groupe Union Defense. Bastión Frontal surgió en plena crisis del coronavirus y, desde entonces, han recibido una denuncia por delito de odio en la Fiscalía de Madrid y han sido acusados de organizar batidas contra niños y adolescentes inmigrantes.

"Jarabe democrático": el polémico rótulo de El Programa de Ana Rosa

Este miércoles, Ana Terradillos ha arrancado El Programa de Ana Rosa (Quintana se encuentra aislada tras un contacto estrecho con un positivo en coronavirus) haciéndose eco de lo ocurrido en Coslada. "Jarabe democrático lo llamaba Iglesias, ¿no Javier?", empezó diciendo la presentadora mientras la realización proyectaba un rótulo en el que se calificaba lo ocurrido de la misma manera.

Lea también: Telecinco pone en cuarentena a Ana Rosa Quintana y Joaquín Prat tras un contacto estrecho con un positivo en coronavirus

Javier Ruiz, aludido por su compañera, se vio obligado a explicar las diferencias entre un escrache y un acto neonazi. "Yo creo que esto no es un escrache, esto es acoso. Esto no es jarabe, es intimidación. Y lo que tengo es la absoluta seguridad de que esto no es democrático. Yo sinceramente creo que se puede estar en profundo desacuerdo con el vicepresidente del Gobierno, pero que las lineas que cruzamos porque es de Podemos son infinitas", empezó defendiendo el periodista.

"Tres meses de acoso a las puertas de su casa, a sus hijos, más esto ahora es una salvajada. Más el ataque a la ministra de Trabajo, a la que se le rompe el coche oficial. Decir que esto es jarabe democrático es muy generoso. Cuando empecemos a tolerar esto porque son de Podemos no nos extrañemos que en la calle alguien tome ejemplo. La vida publica hay que serenarla y estos son fascistas", condenó molesto el colaborador.

Enseguida, las redes se llenaron de críticas hacia el programa de Telecinco y hasta la propia cuenta de Podemos se quejó del rótulo del espacio de Mediaset. "Hola, hay una errata en el rótulo. Habría que cambiar 'a' por 'de'. Jarabe democrático es lo que dieron ayer Pablo Iglesias y la gente de Coslada a la ultraderecha violenta ¡Qué error más tonto! Hay quien podría pensar que estáis llamando demócratas a nazis", escribieron con ironía desde la formación morada.

"Para el programa de Ana Rosa, los neonazis que apalizan a menores migrantes y a homosexuales, los neonazis que reivindican a Franco y a Hitler, dan 'jarabe democrático'. Todo vale contra Pablo Iglesias y contra Unidas Podemos. Incluso blanquear el nazismo", se quejó por su parte Pablo Echenique. De momento, el espacio de Mediaset no ha rectificado ni ofrecido ninguna explicación al respecto.

Hola, @elprogramadear, hay una errata en el rótulo. Habría que cambiar "a" por "de". Jarabe democrático es lo que dieron ayer Pablo Iglesias y la gente de Coslada a la ultraderecha violenta.



¡Qué error más tonto! Hay quien podría pensar que estáis llamando demócratas a nazis. pic.twitter.com/OGMvsE6ObO — PODEMOS (@PODEMOS) March 31, 2021

Para el programa de Ana Rosa, los neonazis que apalizan a menores migrantes y a homosexuales, los neonazis que reivindican a Franco y a Hitler, dan "jarabe democrático".



Todo vale contra Pablo Iglesias y contra Unidas Podemos. Incluso blanquear el nazismo. pic.twitter.com/hvZYKMmVOD — Pablo Echenique (@PabloEchenique) March 31, 2021