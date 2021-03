El caro regalo de Antonio David Flores a tres compañeros de 'Sálvame' (y una que no lo recibió)

Sálvame centra casi todo su contenido en la repercusión y consecuencias que está teniendo el documental Rocío. Contar la verdad para seguir viva. El programa de Telecinco, donde hasta hace unas semanas trabajaba Antonio David Flores, también dedica parte importante de su tiempo a hablar de él.

Este martes, Sálvame desveló un detalle de Antonio David Flores que dio mucho que hablar durante el programa. Según desveló Carlota Corredera, el ex de Rocío Carrasco habría hecho un sorprendente regalo por Navidad solo a tres colaboradores del programa.

Lea también: Telecinco levanta 'Sálvame Tomate' de la parrilla: el motivo de la drástica decisión de Mediaset

Kiko Hernández, Kiko Matamoros y Mila Ximénez habrían recibido una botella de champán que podría rondar entre 300 y 600 euros. "La verdad que no lo entendí, me pareció raro que me metiera a mí en esto ahora con el tiempo creo que era para que yo me pusiese a su lado y ganar favores", dijo Kiko Hernández.

Belén Esteban se quedó sin el regalo de Antonio David Flores

Sin embargo, lo sorprendente fue conocer que Belén Esteban no recibió este regalo, a pesar de que la colaboradora tenía muy buena relación con Antonio David. "No me sienta mal que se la mande a mis compañeros, es el detalle la verdad es que yo flipo", se sinceró la colaboradora.

Lea también: La respuesta de María Patiño a las acusaciones de Rocío Carrasco contra ella: "Mi verdad real no coincide con su vivencia"

"Si quiere una botella como esta, que se la compre", habría dicho Antonio David sobre la ausencia de botella para Belén Esteban, tal y como reveló Carlota Corredera.