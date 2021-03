El zasca de Ángel Gabilondo a Pablo Iglesias en 'Buenismo bien': "No estuvo a la altura, lo encontré flojito"

"Hoy inauguramos una serie de entrevistas a los candidatos a la Comunidad de Madrid. Queremos ser El hormiguero de izquierdas", ha dicho Manuel Burque antes de presentar en Buenismo bien a Ángel Gabilondo, cabeza de listas del PSOE para el 4M. Se entiende, por tanto, que por ahí pasarán Pablo Iglesias (Podemos) y Mónica García (Más Madrid).

A continuación, Quique Peinado le ha dado paso por todo lo alto diciendo que es "el hombre que nos va a dar el subidón" y "la fiesta padre". Cabe señalar que el candidato del PSOE se presentó como "soso, serio y formal" en el primer vídeo de campaña.

"No soy de perrear, soy más de gatear", ha dicho con mucha guasa Gabilondo opinando, además, sobre el perreo que protagonizó Pablo Iglesias en el programa de Cadena SER: "Lo vi y lo encontré muy flojito. Estuvo mucho mejor Henar y yo esperaba mucho más de Pablo en ese perreo".

"Ser gracioso está muy bien, lo que es difícil es llegar a serlo. Hay mucha gente que va de graciosilla y no lo es", ha asegurado para después meterse en materia y hablar sobre la crispación de la política en la actualidad y criticar al "personaje" de Ayuso: "Hablamos todos los días de ella, pero no de los problemas de Madrid".

Gabilondo "se desmelena" y se quita la corbata en plena entrevista en 'Buenismo bien'

"Es imposible gobernar con este Partido Popular porque es un partido ultra", ha señalado dejando caer que sus ideas están orientadas a la "ultraderecha" y ha asegurado que "no quiero un proyecto de progreso que tengan los extremos de Pablo Iglesias".

La entrevista ha terminado de forma distendida con un test de Henar titulado Cuánto de soso eres. "Menos mal que no se puede bailar telemáticamente. Yo he visto la escenita del perreo, por eso he dicho que Pablo no estuvo a la altura", ha bromeado Gabilondo. La guinda ha sido cuando ha acabado por quitarse la corbata. "Lo hago con mucho gusto".