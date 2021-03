Kiko Hernández asegura que Miguel Frigenti le fue infiel a su novio ¡con Isaac, de 'La isla de las tentaciones'!

Kiko Hernández ha acudido este martes al plató de Sálvame asegurando tener una bomba sobre uno de sus compañeros de programa. Según ha anunciado, uno de los colaboradores del espacio de corazón de Mediaset habría sido infiel a su pareja... ¡con Isaac, soltero de La isla de las tentaciones!

Después del penúltimo debate, en el que se destapó la relación de Isaac con Lucía que propició la ruptura del joven con Marina, Kiko Hernández aseguró que el exparticipante de Super Shore ha tenido también una relación íntima con uno de los tertulianos presentes en el plató de Telecinco.

"Me dicen que ha estado con alguien de este programa y que tiene pareja", aseguró el presentador sustituto de Jorge Javier, que no tuvo ningún reparo en dar el nombre de la persona en cuestión: Miguel Frigenti. Este, totalmente sorprendido, lo negaba pensando que todo se trataba de una broma de su compañero.

Kiko asegura que hay pruebas de la presunta infidelidad de Frigenti con Isaac

"Como no había pruebas y Miguel tiene pareja, no se sacó nada, pero claro al día siguiente esta persona empieza a mandar pruebas", aseguró Kiko, añadiendo que todo esto sucedió hace unos meses y que la persona que lo filtró es del entorno de Isaac. "Pues que me enseñen las pruebas", pidió el periodista, que se marchó del plató a hablar con el director. Frigenti explicó que en caso de haber pruebas, seguro que estas estaban "manipuladas".

El director del programa pidió a su equipo que buscara estas pruebas y aseguró que dejaría que Carlota y Belén Esteban pudieran verlas. A lo largo de la tarde, Frigenti se mostró muy dolido y preocupado por la reacción que puede tener su novio ante este nuevo escándalo. "Estoy preocupado por si han manipulado algo. Yo estoy tranquilo por mí, pero estoy con una persona que ahora mismo no está muy bien", lamentó el colaborador.

"Tengo la conciencia super tranquila. He hablado con mi novio y está cabreado, porque es la segunda vez que me pasa esto. Y todos sus amigos y su familia, que no soy santo de su devoción, le empezaron a decir cosas. Yo con este chico no tengo absolutamente nada", ha prometido en alusión a Isaac, el soltero más polémico de La isla de las tentaciones.