La pifia de un soltero de 'First Dates' sobre Bill Gates: "Sé que es escritor de libros"

Antonio protagonizó una sonada frase en First Dates sobre Bill Gates, el fundador de Microsoft. El joven había acudido al programa de citas de Carlos Sobera para encontrar a un nuevo amor después de que le destrozaran el corazón hace tres meses.

Estefanía, una chica de Valencia, fue su cita: "La luna me altera muchísimo y cuando Mercurio está en retrogrado como ahora, hay veces que tengo que calmar a mi mente con tres meditaciones", dijo. "A mí el mar me salva. Cada vez que salgo a la cubierta, veo el agua, le lanzo mis problemas y me quedo tan ancha".

Mientras tanto, este mecánico de motos de Alicante intentó describirse: "Comparto mi hobby con mi trabajo, que es lo mismo. Leo libros de emprendedores, algo que me gusta mucho. Me gusta mi negocio y que crezca un poco más". Luego, su primera impresión de Estefanía fue buena: "Creo que me puede gustar".

Antonio, sobre Bill Gates: "Yo no sé quien es ese chico"

Ya cenando, Estefanía comentó que es vegetariana. "Hay unas hamburguesas que las descubrí hace poco que son una imitación 100% de la carne. Es que saben a ternera", dijo ella. "Es una marca muy famosa que hasta Bill Gates invirtió en ella".

"Yo no sé quien es ese chico", soltó Antonio para explicar después en cámara que "no tengo ni idea, pero sé que es escritor de libros, pero la verdad es que nunca me he leído ninguno". Finalmente, ninguno de los dos quiso tener una segunda cita.