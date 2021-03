La traducción libre de Cintora para atizar a Ayuso: una turista dice "España" pero su programa 'entiende' Madrid

El programa de Jesús Cintora se ha visto envuelto este martes en una nueva polémica. Después de recrear con una extraña realidad aumentada las aglomeraciones que se están produciendo por las noches en las calles de Madrid, Las cosas claras ha sido muy criticado por la colocación de un rótulo a destiempo que atribuía la masificación en una playa de Barcelona a la región gobernada por Isabel Díaz Ayuso.

La cosa no ha quedado ahí y, en las últimas horas, un nuevo lío se ha formado en torno al programa de Cintora en TVE. Un usuario ha acusado al espacio de la pública de manipular las declaraciones de una turista que se encontraba de fiesta en Madrid con el objetivo de impulsar una supuesta campaña contra Ayuso.

Todo sucedió cuando Cintora denunciaba el turismo de fiesta que a lo largo de las semanas ha llegado masivamente a Madrid, atraído por la flexibilidad en las restricciones de la región para frenar la pandemia del coronavirus. Un reportero se lanzó a las abarrotadas calles de la capital para preguntarle a los extranjeros los motivos por los que habían decidido venir a España en plena epidemia.

Así tergiversaron las palabras de una turista de fiesta en Madrid

Una de las entrevistadas respondió: "In Spain I feel that yes it's more open than other european countries". En español: "En España siento que está todo más abierto que en otros países europeos". Sin embargo, el programa de Cintora lo subtituló de la siguiente manera: "Siento que Madrid es una ciudad más abierta que otras ciudades europeas".

De esta manera, el programa de La 1 ha traducido a la turista que se encontraba de fiesta en Madrid de manera que atribuía la flexibilidad de las medidas ante el coronavirus solo a la capital y no al país en su cojunto, tal y como ella misma expresó.

El supuesto es fallo es doble porque subtitularon con "Madrid" en lugar de "España" y "otras ciudades" en lugar de "otros países". A pesar de que en todo caso la turista se encontraba en Madrid, muchos han acusado a Cintora de intentar manipular para perjudicar la imagen del gobierno liderado por Isabel Díaz Ayuso.

