Las consecuencias que han tenido las insinuaciones de Eufemiano Fuentes en La Sexta: de la hija de Cacho a la demanda del Madrid

La explosiva entrevista de Jordi Évole a Eufemiano Fuentes en La Sexta está provocando las reacciones de los implicados. El médico deportivo condenado por dopaje en la Operación Puerto llegó a decir que trató a Fermín Cacho para los JJ.OO. de Barcelona 92' y dejó caer que trabajó para el Real Madrid y la Real Sociedad.

La primera en responder ha sido la hija de Cacho, oro en los 1.500 metros. "Estamos todos en shock. No sabemos de dónde viene esto. Mi padre está mal, no le sale la voz del cuerpo. No sabe por qué le ha tocado a él. Él tiene la conciencia tranquila", reconoció Macarena a las cámaras de Atresmedia.

Por lo visto, Cacho estudia demandar al doctor canario por la gravísima acusación que hizo en La Sexta. Sin embargo, el Real Madrid sí que denunciará a Eufemiano Fuentes que, pese a no confesar su vinculación con la entidad, lanzó varias indirectas a Évole.

El club pide que Fuentes aclare sus palabras y negar cualquier tipo de relación. De mantener su postura, el Madrid lo llevará a juicio. De hecho, hace unos años, la entidad con sede en Concha Espina y Alfonso del Corral, exjefe de los servicios médicos del club, ya le demandaron.

De Pedro responde a Eufemiano Fuentes: "Casi ganamos la Liga sin médicos"

Por último, otro que ha reaccionado a las insinuaciones de Eufemiano ha sido el exfutbolista Javi De Pedro. Uno de los estandartes de la Real Sociedad que peleó LaLiga al Real Madrid en la temporada 2002-2003 se ha mostrado muy molesto echando por tierra cualquier tipo de ayuda 'clandestina'.

"Si fuimos segundos fue porque éramos muy buenos, y si no que lo pregunten el Barça, que fue sexto al final. Casi ganamos la Liga sin médicos", ha declarado.

