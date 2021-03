Arianna Aragón Santamarina, la hijastra de Carlos Sobera que debuta como azafata en 'El Precio Justo': "Se come la pantalla"

Telecinco estrenará próximamente una versión renovada de El Precio Justo, uno de los formatos más longevos y exitosos de la televisión, que contará con Carlos Sobera como maestro de ceremonias. El vasco estará acompañado por Luis Larrodera, que será 'la voz' del programa, y por un miembro de su propia familia que debutará por primera vez en la pequeña pantalla.

Se trata de Arianna Aragón Santamarina, hija de Patricia Santamarina, la esposa del presentador de Mediaset. La joven trabajará en El Precio Justo como una de las azafatas del concurso, tal y como el propio Carlos Sobera ha confirmado en una presentación ante los medios en la que ha estado presente ECOTEUVE.ES.

"Ha respondido muy bien a pesar de que se está estrenando. Estoy muy contento por cómo lo está haciendo. No se corta nada", ha comentado sobre Arianna, de la que dice estar "muy celoso", ya que "se come la pantalla". "Ya le he dicho al realizador que no ponga un plano de los juntos porque se van a dar cuenta de lo feo que soy comparado con ella", ha acabado bromeando Sobera.

Así es Arianna Aragón, la hijastra de Carlos Sobera

A sus 22 años, Arianna Aragón Santamarina dará sus primeros pasos televisivos en El Precio Justo de la mano del marido de su madre, Carlos Sobera. En numerosas entrevistas, Sobera ha explicado que a Arianna la considera su hija.

Sin embargo, la joven es realmente hija de Patricia Santamarina con Rody Aragón, hijo de Fofó y sobrino de Miliki, luego primo hermano de Emilio Aragón. Rody Aragón, que también ejerció como 'payaso de la tele', cuenta también con una labrada trayectoria televisiva, por lo que Arianna lleva el sentido del espectáculo en las venas. Actualmente, la próxima azafata de El Precio Justo compagina las grabaciones del programa con sus estudios en una famosa escuela de interpretación de Madrid.