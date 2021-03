Empujones, amenazas e insultos: turistas extranjeros agreden a un equipo de La Sexta en Madrid

Más vale tarde mostró este lunes la agresión que recibió un equipo del programa cuando estaba grabando en el centro de Madrid un reportaje sobre el 'turismo de borrachera': cientos de extranjeros vienen a la capital de España para aprovecharse de la flexibilidad de las medidas contra el Covid.

Con Mamen Mendizábal de vacaciones por Semana Santa, el espacio enseñó a la audiencia lo ocurrido en la sección Los irresponsables. "No solo vemos especímenes al uso, también los hay violentos. De hecho agredieron e insultaron a nuestros compañeros", comentó la periodista.

En el vídeo se puede ver cómo el reportero caminaba por una abarrotada calle de Madrid, pese a ser cerca de las doce de la noche. El periodista empezó a ser increpado y agredido cuando intentaba recoger declaraciones de los allí presentes.

Agreden a un equipo de 'Más vale tarde' durante la noche madrileña

"A mí no me tires cosas", llega a decir en un momento dado cuando le lanzaron hielos. "Ni a mi ni a mi compañero". La tensión fue tal que un chico tapó el objetivo y propinó un empujón al cámara. "Incluso han cogido un botellín para intentar amenazarnos".

Después, la pieza muestra el descontento de unas chicas con la actitud de los turistas: "No podemos ir a Cádiz, pero los franceses sí pueden venir aquí y no lo entendemos". "A mí me han agredido". Las jóvenes terminaron apoyando al comunicador: "Te hemos visto, por eso te hemos preguntado: no se agrede a la prensa".

