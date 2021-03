El suizo Gjon's Tears se cabrea con Telecinco por cambiar de canción para el documental de Rocío Carrasco

El cantante suizo Gjon's Tears fue el artista invitado en el estreno del documental Rocío. Contar la verdad para seguir viva. El artista interpretó el tema Tout l'Univers -candidatura de Suiza para Eurovisión 2021- que Telecinco usó para promocionar la serie, una banda sonora que se ha hecho muy popular estos días.

En la segunda entrega del programa, Telecinco optó, por sorpresa, por otra canción de Eurovisión. El tema que sonó el domingo fue Voilà, de Barbara Pravi, otra de las favoritas para triunfar en el certamen musical que se celebrará en mayo y máxima rival de Gjon's Tears.

El cambio ha sorprendido a Gjon's Tears, que no se ha cortado en redes sociales y ha cargado contra la cadena. "Cuando Telecinco usó mi canción y me dijo que yo era especial y único y que por eso me invitaban, me preguntaron si podían usar el tema para el programa completo. Acepté por agradecimiento al apoyo de España", ha contado.

"No mola que un canal de televisión me mienta sin motivo"

Al ver que Telecinco ya no usa su canción como tema principal, Gjon's Tears se ha quejado: "No tenemos el mismo concepto de lo que es 'único' y 'programa completo", ha dicho. No obstante, hay que aclarar que su música sigue sonando en algunos momentos, aunque en los momentos de plató la que se escucha es la francesa.

"No es ningún drama; solo pienso que cuando algo no está bien, hay que decirlo. Amo a Bárbara y espero que pronto podamos actuar juntos, pero no mola que un canal de televisión me mienta sin motivo", ha espetado Gjon's Tears.