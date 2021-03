Bombazo en 'La isla de las tentaciones': Lucía confiesa que hizo algo con Isaac y deja a Marina "destrozada"

Bombazo en La isla de las tentaciones. Todo ha estallado por los aires en el debate que Telecinco emitió este lunes, cuando Lucía confesó sus sentimientos por Isaac y, además, confirmó que se había besado con él.

"Me di cuenta de que me gustaba. Yo llevo aguantándome ocho meses sentimientos, no calentones. Esa es la diferencia", explicó Lucía ante Manuel, que sabía lo que había pasado entre ellos.

"Se lo digo a Marina y perdemos la relación por ambas partes", continuó la andaluza respecto a lo que ha pasado en los últimos meses, desde el fin del programa. "Le digo que cuando no le veo se me pasa un poco pero que cuando quedamos siento cosas y no se me va de la cabeza. Marina me dijo que no pasaba nada y que lo sabía desde el primer momento pero no me había dicho nada".

Lucía, sobre Isaac: "Nos hemos dado un par de besos"

Más tarde, Isaac y Marina rompieron, aunque todavía no han explicado los motivos, y la relación de Lucía e Isaac dio un nuevo paso. "¿Os habéis liado?", preguntó Nagore Robles. "Nos hemos dado un par de besos", afirmó Lucía. "¿Pero habéis pasado a mayores?", quiso saber Terelu Campos. "Yo no tengo que contar esas cosas aquí".

Marina, al descubrirlo, quedó "destrozada". Contó que Lucía le había contado por mensaje lo que le ocurría respecto a Isaac, pero todo cambió cuando se enteró de que los dos habían coincidido en Madrid. "Me entero por una persona de confianza que Lucía ha reservado una habitación con él para pasar la noche", dijo Marina, algo a lo que Lucía quitaba importancia.

Más tarde, se enteró de que Isaac se había ido a Cádiz, supuestamente con ella. "Lo llamo y le pregunto qué hace ahí. Que qué estaba pasando con Lucía. Pasan unos segundos y me cuelga el teléfono", relató. "Yo me desplomé. No me daban la cara. Ella no me contestaba y él tampoco".