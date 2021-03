Celia Villalobos sorprende a Sonsoles Ónega con su opinión sobre Rocío Carrasco

Telecinco emitió este domingo dos episodios más de la serie documental en la que Rocío Carrasco ha hablado al fin de los presuntos malos tratos que recibió de manos de Antonio David Flores a lo largo de los últimos 25 años. En estas dos nuevas entregas, la hija de Rocío Jurado explicó los momentos más duros de su ruptura con el exguardia civil.

Desde su estreno la semana pasada, han sido muchas las reacciones. Este lunes, Celia Villalobos ha entrado en directo en Ya es mediodía con el objetivo de comentar el patrimonio de los miembros del Gobierno. Sin embargo, Sonsoles no ha dejado escapar la oportunidad y le ha preguntado por Rocío Carrasco.

Lea también: Celia Villalobos arremete contra Vox desde La Sexta: "Me parecen profundamente machistas"

La exdiputada del PP ha sido rotunda al decir que no lo había visto y ha puesto en duda que su relato pueda ayudar a mujeres maltratadas. "No lo tengo del todo claro", ha dicho.

Celia Villalobos opina sobre Rociíto: "A mí los docudramas no me gustan"

"He tenido a muchas mujeres en viviendas sociales para refugiarles de su maridos y han vuelto con ellos para darle de comer a sus hijos", ha señalado Villalobos. "Yo le tengo mucho respeto a todo el mundo, pero a mí los docudramas no me gustan No la he visto, no la sigo pero lo único que espero es la verdad".

Lea también: Rocío Carrasco rompe su silencio tras el estreno de su impactante documental: "Gracias a todos los que me creéis"

"Si solo es un docudrama flaco favor le estamos haciendo a las mujeres maltratadas", ha añadido en alusión el caso de Ana Oramas en Canal Sur. Villalobos ha terminado de decir sus argumentos sintiendo lástima por Rociíto, "una mujer tan joven ha tenido una vida tan sufrida teniendo todo en la vida".