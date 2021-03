Lydia Lozano vuelve destrozada a 'Sálvame' tras la muerte de su hermano: "Pensábamos que iba a salir"

Lydia Lozano ha regresado a Sálvame una semana después de la muerte de su hermano, Jorge Lozano, catedrático de Periodismo de la Universidad Complutense de Madrid.

Destrozada y sin poder parar de llorar, la colaboradora ha reaparecido "por mi madre". "Tienes que darle normalidad y me haría mucha ilusión verte para volver a encaminar nuestra vida, me ha dicho", ha relatado Lozano.

"Pensábamos que iba a salir adelante", ha confesado la colaboradora, a pesar de la dureza de los 45 días que estuvo ingresado. "Están tan perdidos [en los hospitales], porque ningún caso es igual", ha dicho la periodista.

Las discusiones de Lydia y su hermano por 'Sálvame'

Experto en semiótica, Jorge Lozano tenía una visión muy particular del universo mediático en el que trabaja Lydia Lozano. "Las discusiones sobre Sálvame eran muy buenas", ha contado. "Él decía que yo era una niña adoptada", ha bromeado Lydia. "Cuando empecé en Tómbola, él dijo: 'Mamá, dime que no es hermana mía", ha seguido entre risas. "Él, por ejemplo, me hablaba del fenómeno Pantoja uniéndolo al lenguaje de los símbolos y yo no entendía nada", ha rememorado. "Cuando me oía discutir con Rafa Mora, sus comentarios no tenían precio".