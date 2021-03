Celia Villalobos arremete contra Vox desde La Sexta: "Me parecen profundamente machistas"

Celia Villalobos ha sido Trending Topic durante buena parte de este lunes, 29 de marzo, por unas declaraciones que hizo en Liarla pardo, el programa que 'pilota' Cristina Pardo en La Sexta, sobre Vox. La exdiputada del PP calificó al partido de Abascal como "ultraderecha".

Todo fue al responder una pregunta de la presentadora de si el futuro gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid pasa por un acuerdo con Vox: "¿A ti te incomodaría como miembro del Partido Popular que tenga que gobernar con Vox?".

Villalobos empezó defendiendo la idea de volver al bipartidismo. "Soy firme partidaria de los dos grandes partidos. Creo que la estabilidad en política es fundamental", dijo. "Hemos tenido unos años muy malos, con la corrupción, que ha conducido a este maremágnum que tenemos en este momento".

Celia Villalobos critica a Vox: "No entiendo que haya mujeres que los voten"

"Creo y espero que el PSOE tenga la mayoría que tiene que tener, pero que el PP tenga la mayoría absoluta para no tener que comprometerse con lo que no se quiere comprometer", aseguró calificando a Ángel Gabilondo como un "hombre muy capaz".

"¿Para ti es ultraderecha Vox?", repreguntó Pardo a lo que ella contestó: "Sí. A mí Vox no me gusta absolutamente nada". Y añadió lo siguiente visiblemente enfadada: "Lo que no me explico es que haya mujeres que voten a Vox. No lo puedo entender".

"Me parecen profundamente machistas. No me gusta la posición de Vox en determinados temas sociales", remató de decir Villalobos. Sus palabras se han hecho virales.

