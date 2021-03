Ana Rosa responde enfadada al dardo de Pablo Iglesias: "Yo no voto a Podemos, pero tampoco a Vox"

Ana Terradillos continúa haciéndose cargado de presentar El Programa de Ana Rosa después de que la presentadora se haya visto obligada a aislarse tras un contacto estrecho con un positivo en coronavirus. Sin embargo, Quintana está entrando en el espacio de forma puntual, a través de videollamada, para comentar algunas de las noticias del día.

El magacín de Telecinco se hizo eco este lunes de la participación de Pablo Iglesias en el Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, donde el líder de la formación morada ha repasado la meteórica trayectoria del partido desde su nacimiento en enero de 2014, los logros que han alcanzado en el gobierno central y sus planes de futuro.

Durante su intervención, el vicepresidente del gobierno ha puesto en valor la maniobra que ha realizado Podemos con su salto a Madrid para intentar frenar la llegada de la ultraderecha al poder. En ese momento, Pablo Iglesias aprovechó para lanzarle un dardo a Ana Rosa Quintana por su simpatía hacia VOX.

Ana Rosa contesta al ataque de Pablo Iglesias por apoyar a Vox

"Grandes creadores de opinión haciendo retuit al partido de la ultraderecha. Eso está ocurriendo en España y eso no es normal", se quejó Iglesias en referencia a un mensaje del partido de extrema derecha que Ana Rosa hizo suyo a través de Twtiter. En él, el partido de Santiago Abascal se quejaba de que "mientras los españoles no pueden visitar a sus familiares, se permite la entrada de turistas y de inmigrantes ilegales" en España.

Quintana retuitéo el mensaje de Vox y este domingo recibió un dardo por parte del líder de Podemos. Veinticuatro horas después, Ana Rosa ha querido responder indignada al vicepresidente del Gobierno. "Pablo tiene dos discursos, uno que es muy de profeta y otro que es el del 15 M. Es un honor que un vicepresidente ponga en primera línea a una comunicadora. Quería decirle que yo no me presento a las elecciones. También que yo no soy votante de Podemos, pero tampoco de Vox", zanjó la presentadora.