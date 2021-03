La respuesta de María Patiño a las acusaciones de Rocío Carrasco contra ella: "Mi verdad real no coincide con su vivencia"

Telecinco emitió este domingo dos episodios más de la serie documental en la que Rocío Carrasco ha hablado al fin de los presuntos malos tratos que recibió de manos de Antonio David Flores a lo largo de los últimos 25 años. En estas dos nuevas entregas, la hija de Rocío Jurado explicó los momentos más duros de su ruptura con el exguardia civil.

Carrasco impactó a todos al confesar el motivo por el que todo cambió, el momento en el que se dio cuenta de que su relación con Antonio David Flores había terminado: cuando descubrió a su marido siéndole infiel con otra mujer mientras ella estaba embarazada de su segundo hijo.

Lea también: Por qué Jorge Javier Vázquez no presenta el documental de Rocío Carrasco

Rocío Carrasco era muy joven y tuvo que vivir a partir de ese encontronazo varios meses de mucho sufrimiento. La protagonista de la serie explicó que aquel verano llegó a tener "contracciones de parto, dolores en la barriga, ataques de ansiedad y de pánico".

La cosa no quedó ahí y un día, Carrasco descubrió que todo su entorno era conocedor de las infidelidades de su pareja pero que nadie había sido capaz de decírselo: "Me enteré de que lo sabía todo el pueblo, menos yo", aseguró dolida, incluyendo a su prima Chayo Mohedano entre esas personas que lo sabían todo.

María Patiño responde a las acusaciones de Rocío Carrasco

"Lo sabía gente de prensa que estaba allí todo el verano. Hay gente de prensa que se ha llenado la boca diciendo cosas que eran mentira", soltó entonces la hija de La Más Grande. "Lo sabía María Patiño, que ella lo ha dicho en alguna ocasión. No ha contado todo, pero ella sabía lo que estaba pasando. Ella sabe perfectamente aquel verano mío", añadió acusando a la colaboradora de Sálvame.

Lea también: El documental de Rocío Carrasco cambia de música: cuál es la nueva canción que suena

Nada más escuchar su testimonio, María Patiño reaccionó en redes, llevando la contraria a la protagonista del documental de Mediaset. "Rocío vive y recrea una verdad, pero no como fue", aseguró la periodista en su cuenta personal de Twitter en alusión a las palabras que Carrasco lanzó sobre ella.

"Lo viví pero no fue así. No quiero quitar dolor, maté por demostrar la verdad, logré probarlo. Pasaron los años y pocos nos creyeron. Rocío no recuerda cómo ocurrió todo", añadió Patiño, sin dar más detalles sobre si sabía o no del sufrimiento que estaba atravesando la joven. "Falso lo que cuenta", añadió más tarde. "Mi verdad real no coincide con su vivencia", sentenció a sus seguidores, que tendrán que esperar a que la presentadora reaparezca en Sálvame y dé su versión de los hechos.