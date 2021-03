El duro mensaje de Kiko Hernández contra Antonio David Flores: "Me alegro de no ser su compañero"

Kiko Hernández debutó este domingo en Rocío. Contar la verdad para seguir viva. El colaborador analizó la dos nuevas entregas del documental de Rocío Carrasco que emitió Telecinco y aprovechó para pedirle perdón por todas las veces que le había juzgado como madre.

"Le pido disculpas a Rocío Carrasco por haber hablado de ella como madre, sus hijos ahora no lo ven porque están llenos de veneno, pero cuando pase el tiempo van a ver el amor con el que habla su madre de ellos", dijo Hernández, muy afectado tras ver el documental.

"Sabía que lo iba a pasar mal pero me ha parecido todo muy desagradable", confesó el colaborador de Telecinco. "Escuchando el trato que le daba Antonio David a Rocío me dan ganas hasta de vomitar, se me ha puesto mal cuerpo", apuntó.

Kiko Hernández: "Sería incapaz de pisar un plató de televisión con Antonio David Flores"

"Yo creo que esta mujer ha sufrido un maltrato de manual, el que no lo quiera ver allá él con su conciencia y sus limitaciones porque no cabe ninguna duda de lo que ha sufrido esta mujer y tengo que decir que me alegro de no ser compañero de Antonio David Flores", espetó. "Me alegro no sabes cuánto y no sabes cómo", dijo Hernández a Carlota Corredera. "Sería incapaz de pisar un plató de televisión donde esté él. Incapaz".

