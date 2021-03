La respuesta de Eufemiano Fuentes a la pregunta de Évole sobre el dopaje en las Olimpiadas de Barcelona

La Sexta emite este domingo (21.25) la entrevista de Jordi Évole al polémico médico deportivo Eufemiano Fuentes. Como es habitual, el programa ya ha adelantado algunas píldoras de lo que dará de sí la charla. "Vengo a contar lo que la gente no sabe", dice.

El médico colaboró con varias federaciones y fue condenado en la Operación Puerto por sus métodos prohibidos para mejorar el rendimientos de los deportistas. Fuentes ya concedido una entrevista ahora porque se jubila como médico en Las Palmas.

En su relato, Eufemiano insiste en que las autoridades que le habían contratado decidieron que cayera de una vez. Eso sí, no se sabe si dará nombres y apellidos de los deportistas que dopó. "Ciclistas, atletas, futbolistas, boxeadores...".

Eufemiano Fuentes y su vinculación a equipos de fútbol

"¿Usted dopaba, señor Fuentes?". "Defina dopaje". "¿Usted hacía trampas?". "Sí, y no conocía a nadie que no los hiciera". Eufemiano llega a decir que los viajes a Europa del Este estaban pagados por la Federación: "No quiero problemas ni positivos, pero quiero resultados".

Una de las acusaciones más grave que hace es que en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 hubo dopaje masivo y que, de hecho, varios medallistas caerían de saberse. Évole también le pregunta por su relación con equipos de fútbol como el Barça, la Real Sociedad, el Valencia y el Real Madrid.