Encontronazo entre dos colaboradores de Ferreras en 'Al rojo vivo': "Lo haces con afán de polemizar"

Dos colaboradores de Antonio García Ferreras en Al rojo vivo han protagonizado un brutal encontronazo este viernes a cuentas del barómetro de La Sexta ante las elecciones que celebrará la Comunidad de Madrid el próximo 4 de mayo.

La encuesta da como ganadora a Isabel Díaz Ayuso con 59 escaños, lo que le permitiría repetir como presidenta con el apoyo de Vox (14). Por su parte, el bloque de la izquierda se quedaría con PSOE con 38, Más Madrid con 15 y Unidas Podemos con 10.

Enric Juliana y Lluís Orriols han chocado al exponer sus argumentos. Para el primero, estos resultados son una "bofetada para la izquierda", ya que el partido que lidera Ángel Gabilondo empeoraría en porcentaje de voto.

El periodista ha empezado a prender la mecha al afirmar: "Siento contradecir a los politólogos de este país. Se sostiene de una manera falsa que la fragmentación de la izquierda es un factor positivo en las elecciones madrileñas. No es verdad, y ahí están los números".

"Es una falta teoría expandida con mucho entusiasmo", ha terminado de decir Juliana. Acto seguido, Orriols le ha replicado mostrando su enfado: "Lo haces con afán de polemizar, pero este discurso nihilista de los politólogos...".

Enric Juliana y Lluís Orriols discuten en La Sexta

"Los politólogos sabemos una cosa. Los sistemas electorales generan dos efectos, uno mecánico y otro psicológico. Tú estás confundiendo las dos cosas, los politólogos hablamos de los efectos mecánicos", ha dicho.

Juliana no se ha quedado callado y ha bromeado: "Sois como los lampistas de la política, para entendernos". "No sé, ridiculizar así... En fin", ha lamentado Orriol para que su compañero de mesa zanjara: "No ridiculizo, polemizo. Llevo dos años escuchando la misma canción".