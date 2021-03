La confesión de Carlota Corredera: "La noche del domingo no pude dormir pensando que Antonio David seguiría como colaborador"

A raíz del estreno del impactante documental de Telecinco en el que Rocío Carrasco ha roto su silencio para denunciar los presuntos malos tratos que recibió de Antonio David Flores, son muchas las reacciones y opiniones que han aflorado en redes sociales sobre la figura del ex guardia civil.

Mediaset ha ido sacando a la luz a lo largo de toda la semana algunos episodios problemáticos del pasado del que hasta hace apenas unos días era su tertuliano. Miguel Frigenti, colaborador de Sálvame, quiso poner su granito de arena y compartió en su cuenta personal de Twitter unas declaraciones de Flores que enseguida se han vuelto viral y que ha compartido hasta el mismísimo Íñigo Errejón.

Este viernes, Carlota Corredera y su equipo de colaboradores ha querido seguir analizando el impacto mediático que ha tenido el estreno del documental y la presentadora ha sorprendido con una inesperada confesión. Todo ocurrió después de que María Patiño reflexionara sobre el trato que hasta ahora han tenido con Antonio David Flores como compañero de programa.

Carlota Corredera confiesa su miedo tras el documental de Rocío Carrasco

"El impacto ha sido muy heavy. Estamos hablando de que hasta hace nada, a Antonio David lo teníamos sentado ahí. Por supervivencia, si somos honestos, todos hemos tenido la oportunidad de decirle a él lo que hemos podido llegar a pensar, pero al final era nuestro compañero y había que sobrevivir. Yo no soy capaz de sobrevivir constantemente con un cuchillo al lado con un compañero al lado", empezó haciendo autocrítica la periodista.

"Todos habéis tenido la oportunidad de llamarlo 'mal padre porque utilizaba a sus hijos'. Todos veíamos cómo utilizaba a los niños", reflexionó Patiño. Carlota Corredera aprovechó el momento para justificar que aun no hayan reflexionado sobre el volantazo que ha dado el programa en torno a la figura de su excompañero.

"Ha sido todo tan fuerte que esta persona, que es el antagonista de la docuserie en la que ella lo llama ser diabólico, era nuestro compañero la semana pasada. El otro día planteamos qué hubiera pasado si Antonio David el lunes hubiese estado ahí sentado en su puesto de trabajo. ¿Qué hubiesen dicho de Mediaset? ¿Y de nosotros? ¿Cómo hubiésemos actuado nosotros?", se preguntó la gallega antes de hacer una inesperada revelación.

"Yo esto no lo he dicho, pero la noche del domingo al lunes no dormí pensando que Antonio David vendría aquí y yo presentaba. ¿Cómo debo afrontar yo como presentadora ese programa? A mí me quitó el sueño", reconoció la conductora del espacio de Telecinco.