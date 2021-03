Una soltera se confiesa en 'First Dates': "Hice un trío y a la primera persona que se lo conté fue a mi madre"

Jenifer, una estudiante de medicina de 27 años, y María Eugenia, una abogada de 34, fueron protagonistas de la última entrega de First Dates en Cuatro. "Soy una chica bastante impulsiva y me guio siempre por instintos y por el corazón, por eso tengo uno tatuado. Pienso poco y soy caótica", dijo la primera.

La letrada, por su parte, confesó ser una espectadora fiel del programa que se animó a probar suerte: "Soy muy fan y cuando me mudé, encontré un piso en el que uno de los requisitos que pedían era verlo todos los días, así que fui ahí".

Lea también: Lucía sube la temperatura en 'First Dates': "Los hombres me ven como una vagina con patas, solo quieren sexo"

Las dos se gustaron desde el principio y no dudaron en poner sobre la mesa el tema de la bisexualidad. De hecho, Jen comentó que ella no tiene ningún tipo de secreto con su madre. "Me regaló mi primer consolador", reveló. "Le dije que lo que más me gustaba era metérmelo en la boca y ella me contaba sus cosas".

Jenifer, en 'First Dates': "Mi madre me regaló mi primer consolador"

Jen también aseguró a María Eugenia que cuando hizo un trío lo primero que hoz fue contárselo a su progenitora: "Yo hice un trío a la primera que llamé fue a mi madre y ella flipándolo".

Lea también: "A mí, o me empotras o me empotras. Necesito sentirme sumisa": Alexia y la cita más sexual de 'First Dates'

Como guinda, la abogada le dijo que le da cierto "morbillo" conocer a alguien relacionada con la medicina, a lo que Jenifer aceptó: "Pues oye, yo tengo mi bata y mi fonendo... cuando quieras te chequeo". "Qué maravilla".