El polémico gesto de Javier Dávila en pleno rosco de 'Pasapalabra': "No puedo pegarle a Pablo"

Javier Dávila llegó la semana pasada a Pasapalabra pisando fuerte y protagonizando uno de los mejores debuts que se han visto en el concurso durante su nueva etapa en Antena 3. El hombre logró poner a Pablo Díaz contra las cuerdas y se quedó en su estreno a una sola palabra de completar el Rosco y llevarse el bote en su primer programa.

Sin embargo, tras dos programas descolocado, el tinerfeño ha conseguido cogerle la medida a Javier, ganándole en el resto de enfrentamientos que han mantenido. La destreza del canario, que goza de una mayor experiencia en el concurso presentado por Roberto Leal, ha llegado a desesperar a su oponente.

"¡Qué pesado es!", exclamó el salmantino hace unos días después de ver como Pablo Díaz le pasaba constantemente el turno para que su tiempo se agotara y pudiera calcular el número de aciertos necesarios para poder batirle. La estrategia del músico no gustó nada a Javier, que lanzó una queja disfrazada de broma que no pasó desapercibida entre los espectadores.

"No puedo pegarle, está mal visto en televisión": el gesto de Javier a Pablo que no ha gustado a los espectadores

La cosa no quedó ahí y este jueves se produjo una situación similar entre los concursantes. Esta vez, Javier volvió a dejar boquiabiertos a muchos espectadores al empezar a golpearse con ímpetu los puños como si fuera un boxeador. El salmantino celebraba así que acababa de caer en una de las cuatro palabras que le quedaron pendientes.

"He visto a tres personas hacer ese gesto en la vida: Holyfield, Tyson y Javier. ¿Qué significa?", le preguntó con humor Roberto Leal. "Es que me ha venido una y es de la alegría que me da. Y como no puedo pegarle a Pablo, entonces tengo que controlarme, que eso en la televisión está mal visto. También él sería duro y no es la manera de hacerlo", soltó el participante ante las risas de un presentador que trataba de evidenciar que se trataba de una broma.

Javier acertó la palabra y terminó por agotar su tiempo dejando su rosco en 22 aciertos. De poco le valió, ya que Pablo Díaz comenzó a remontar en su segunda vuelta hasta conseguir la misma cantidad de respuestas acertadas y firmar el empate con su contrincante. Enseguida, las redes sociales se llenaron de comentarios de espectadores que aseguraron que no acababan de entender el humor del nuevo concursante.

Pero que dice Javier de no puedo pegarle a Pablo????

Cuanto rencor veo ahi, le jode que un chaval de 24 años sepa más que él #Pasapalabra222 — ???ilia :) (@ceciinav) March 25, 2021

Y encima la guasa de "porque no puedo pegarle a Pablo que eso en la televisión está muy mal visto" ???? #pasapalabra222 — natalia ???? (@nataliagones) March 25, 2021

"No puedo pegarle a Pablo", que mal compañero y pesado es Javier de #Pasapalabra222 Ojalá no dure. — Sofía Luna (@moonsophie) March 25, 2021

Acaba de decir no puedo pegarle a Pablo??? #Pasapalabra222 — Dan J. (@danjarios) March 25, 2021

#Pasapalabra222 No puedo pegarle a Pablo... ???????????? En serio, no os caerá bien, pero es un personaje. — Hester Prynne ???????????? (@EstheritaAR) March 25, 2021

Esta tontería de los puñitos chocando es normal? #Pasapalabra222 — M Rivers (@Maria_Rios87) March 25, 2021

La comunicación no verbal de Javier y comentarios como "choco los puños porque no puedo pegar a Pablo" son muestras de violencia, no riamos las "gracias" ????#pasapalabra222 — Marta G. Peris (@martagperis) March 25, 2021

