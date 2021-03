Saltan las chispas entre Dani Mateo y Marta Torné: "Has ensanchado las caderas y tienes el pecho caído"

Dani Mateo y Marta Torné protagonizaron un intercambio de dardos en Zapeando. Todo sucedió cuando Josie estaba comentando el estilo de C. Tangana, que hace pocos días sacaba a la venta El madrileño, su nuevo trabajo que ha sido un éxito rotundo.

"Nos ha dado este disco que me ha resuelto mis horas de cardio. Yo estoy feliz, cuando está Calamaro cantando ya me voy", aseguró el colaborador refiriéndose a C. Tangana, lo que abrió la veda a que Mateo bromeara: "Qué voz tiene".

Divertido duelo de zascas entre Marta Torné y Dani Mateo: "Te voy a denunciar"

"Tú vas para la voz de Calamaro si sigues fumando", advirtió Torné al presentador del espacio vespertino de La Sexta, que no se quedó callado y respondió con otro zasca: "Tú has perdido mucho, has ensanchado de caderas y el pecho caído".

"Qué feo lo que me acabas de decir. Si ahora se lleva el culo grande y la cadera ancha, cariño", espetó la actriz a lo que Mateo volvió a insistir con otro dardo: "Meterte con mi voz, sinvergüenza". Hay que decir que todo se produjo en tono de broma. "Esto lo voy a denunciar", espetó Torné.