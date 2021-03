Bustamante habla de su relación con Àlex Casademunt: "Le ofrecieron mucho dinero por meter mierda"

David Bustamante fue el invitado de El Hormiguero este jueves. El cantante presentó su nuevo disco en el que recopila y versiona alguna de sus canciones más populares. Entre ellas está Dos hombres y un destino, el tema que popularizó con Àlex Casademunt.

Bustamente no contó con él para esta nueva grabación y eso generó algo de polémica poco antes de que Casademunt, desgraciadamente, muriese en un trágico accidente de tráfico.

"Le ofrecieron mucho dinero por meter mierda"

Pablo Motos preguntó a Bustamante por la relación que tenía con su compañero y también por esta polémica. "A él le ofrecieron mucho dinero por meter mierda y, fíjate si es amigo, que no quiso. Me duele mucho, quedaban cosas por hacer, pero no pudieron ser. Ni por mucho dinero se puede meter mierda entre dos personas que se querían", dijo el cantante cántabro.

"Álex era muy especial, pura luz, era una persona que vivió mucho, una persona divertida, un 'Peter Pan'. Así era Álex y así lo recordaremos. Haremos un homenaje en cada concierto, lo que pasa es que en este caso quería mostrar estas canciones con otros artistas", apuntó Bustamante. "Había sorpresas de interpretarlo en directo, pero desgraciadamente no pudo ser".