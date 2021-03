Marina lleva seis meses con Isaac tras 'La isla de las tentaciones': "No pegaba ni con cola con Jesús"

La isla de las tentaciones reunió a sus protagonistas seis meses después de acabar la aventura de los concursantes en República Dominicana. Marina y Jesús rompieron en el reality de Telecinco y continúan felizmente separados.

Los jóvenes volvieron a verse las caras ante Sandra Barneda. Ambos coincidieron en que estaban mejor desde que acabaron con su pareja. Jesús explicó que está solo, aunque ha conocido a otras chicas en este tiempo. Marina, por su parte, ha estado con Isaac 'El Lobo' desde el final del programa.

Isaac: "No pegaba ni con cola con Jesús"

"Llevamos seis meses conociéndonos. Ella necesitaba un poco de vidilla en su vida, necesitaba explotar, era mucho más introvertida. No pegaba ni con cola con Jesús", dijo Isaac en su reaparición ante las cámaras de Telecinco.

"Cuando salimos yo fui a Sevilla porque quería comprobar que lo que estaba sintiendo era real y no solo de la experiencia. Luego ella subió a Barcelona. La distancia nos cuesta, está en nuestra mente vivir en la misma ciudad y compartir más momentos juntos", explicó.

"Me da que no me daba Jesús seguridad, no siento que tenga que estar cuidando de él", comentó Marina. "Con Jesús sentía, no que fuera un hijo, pero sí que tenía que protegerlo y no hacerle daño".

