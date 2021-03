La petición de María Teresa Campos a Rocío Carrasco "antes de morir": "Es la persona que más ha sufrido en su vida"

A raíz del estreno del impactante documental de Telecinco en el que Rocío Carrasco ha roto su silencio para denunciar los presuntos malos tratos que recibió de Antonio David Flores, son muchas las reacciones y opiniones que han aflorado en redes sociales sobre la figura del ex guardia civil.

Mediaset ha sacado a la luz algunos episodios problemáticos del pasado del que hasta hace apenas unos días era su tertuliano. Miguel Frigenti, colaborador de Sálvame, ha querido poner su granito de arena y ha compartido en su cuenta personal de Twitter unas declaraciones de Flores que enseguida se han vuelto viral y que ha compartido hasta el mismísimo Íñigo Errejón.

Este jueves, Sálvame ha seguido abordando el asunto y ha recopilado algunas de las reacciones más destacadas tras la emisión del documental. "Aparentemente, es una mujer maltratada de libro y él es un maltratador, presuntamente de libro, con comportamientos que los psicólogos definen con absoluta precisión", ha asegurado Julia Otero en Onda Cero.

María Teresa Campos: "Rocío Carrasco es la persona que más ha sufrido en su vida"

"Siento una profunda tristeza cuando oigo el testimonio de Rocío Carrasco. Esta tristeza y empatía me ha llevado a escribir y a mostrar un pensamiento sin filtro. Lo siento. No soy quien para juzgar a nadie, aunque las tripas se me revuelvan y la garganta se me cierre. Porque lo que hemos visto y oído es la imagen de una mujer que ha sufrido mucho, demasiado. Y yo la creo. Esas lágrimas de dolor infinito no se pueden fingir", ha reflexionado por su parte Paz Vega.

"Rocío es el espejo de tantas mujeres que sufren maltrato y ojalá su testimonio sirva para que otras mujeres tomen las riendas de su existencia. La ley a veces tiene sus propias reglas y no se ajusta a la realidad, a la verdad... Pero debemos confiar en ella. Se puede hablar de mujer maltratada pero no de maltratador. Se puede hablar de mujer violada pero no de violador porque te puedes enfrentar a una demanda por injurias...", ha añadido en un largo escrito de apoyo a Carrasco.

Sin embargo, una de las palabras más esperadas eran las de su gran amiga María Teresa Campos, conocedora de toda la historia de la hija de Rocío Jurado. "Ya no se podía más. Él día de Reyes, le dije a ella: 'Rocío, quiero pedirte una cosa: Yo no quiero morirme sin saber que tu te has defendido'. Y ella me contestó: 'No te preocupes, porque eso no va a pasar'. ¡Por fin ha hablado! ¡Por fin ha hablado! Es la persona que yo conozco que más ha sufrido en su vida", ha confesado la malagueña en palabras a Sálvame.