Xavier Sardà se moja en la guerra entre Rocío Carrasco y Antonio David Flores: "No tengo ninguna duda"

El durísimo testimonio de Rocío Carrasco contra su expareja Antonio David Flores en Rocío, contar la verdad para seguir viva ha supuesto todo un terremoto en cuanto a reacciones. El último en posicionarse ha sido Xavier Sardà, el que fuera jefe durante algunos años del exguardia civil en Crónicas Marcianas.

El habitual colaborador de programas de televisión no ha dudado en posicionarse del lado de la hija de Rocío Jurado. "Yo no tengo ninguna duda de que Antonio David trató fatal y maltrató psicológicamente. Y no sé si físicamente a Rocío Carrasco", ha dicho en RAC1.

Sardà: "Era una pareja joven que la madre no soportaba al yerno"

Sardà ha señalado que "en los procesos judiciales, y esto es un poco espantoso lo que voy a decir, que no se haya podido acreditar no quiere decir que no se hayan producido". El presentador hacía referencia a que pese no haber una sentencia firme contra Antonio David, él cree en Rocío Carrasco.

El periodista ha recordado su etapa con Antonio David en Crónicas: "Tuvimos un trato muy bueno, estaba en una mesa con varias personas. A ella la conozco de haberla entrevistado varias veces en la radio. Les hacía gracia venir, era una pareja joven que la madre no soportaba al yerno. Rocío Jurado no lo pudo soportar".