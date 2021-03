Risto Mejide estalla contra Toni Cantó y lo deja en evidencia desvelando mensajes privados: "Nos ha engañado a todos"

Toni Cantó, exdirigente de Ciudadanos hasta hace una semana, formará finalmente parte de la lista del PP encabezada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de cara a las elecciones adelantas del próximo 4 de mayo como independiente.

Cuando todo el mundo creía que el valenciano había agotado su carrera política tras el hundimiento del partido naranja, la presidente de Madrid ha salido a su rescate ofreciéndole un puesto en sus listas para los comicios autonómicos que ella misma convocó para evitar una moción de censura de la oposición.

Pero el salto de Toni Cantó al PP ha dejado por el camino otra víctima colateral: Risto Mejide. Hace tan solo unos días, el publicista lanzó al político una oferta para fichar como tertuliano de Todo es mentira y Cantó aceptó ante la atónita mirada de los espectadores del programa de Mediaset.

Por ello, este jueves, tras conocerse la noticia, todas las miradas fueron puestas en el programa de Cuatro para ver cómo reaccionaba Mejide al 'plantón' del exdirigente de Ciudadanos. "No me quiero sulfurar. Uno puede cambiar de opinión en su vida, muchas veces, uno puede cambiar hasta de partido alguna vez...", empezó diciendo el presentador.

Risto desvela sus mensajes privados con Toni Cantó para fichar por su programa

Acto seguido, Risto fue desgranando paso a paso las negociaciones que su programa desarrolló con Cantó a lo largo de la semana. El presentador desveló mensajes privados con Toni Cantó en los que este se comprometía este mismo miércoles a empezar en su nuevo puesto de trabajo el próximo lunes 29 de marzo.

"No es que necesitamos expolíticos entre nosotros, lo que necesitamos es gente de verdad", reflexionó Risto, indignado tras lo sucedido. "No es que no haya traicionado, es que nos ha hecho la 13/14, como se dice en mi casa. Demostramos con pruebas que Toni Cantó nos ha engañado a todos y a todos los espectadores de este programa", aseguró comprobado como Cantó faltó a su palabra.

"Pienso en toda la gente que le ha votado en Valencia, pienso que este señor va a ir en una lista electoral y en toda la gente que se plantee votar la lista en la que está este señor. La credibilidad, que se ha ido dejando a girones en todos esos cuatro partidos, para nosotros por detrás se ha dejado muchísima más", lamentó el presentador.