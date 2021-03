¿Por qué no está Kiko Matamoros en 'Sálvame'?: desaparece tras la emisión del documental de Rocío Carrasco

Cuatro días después de que Telecinco estrenase la serie documental en la que Rocío Carrasco ha hablado de los presuntos malos tratos que sufrió por parte de Antonio David Flores, Kiko Matamoros sigue sin acudir al plató de Sálvame. El madrileño es uno de los colaboradores más habituales en el espacio de corazón de Mediaset, por lo que a muchos les ha extrañado su ausencia.

Kiko Matamoros acudió el fin de semana a su puesto de trabajo, tanto en Sábado Deluxe como en Viva la vida, y la última vez que fue visto ante las cámaras de televisión fue el pasado lunes en El debate de las tentaciones presentado por Sandra Barneda.

Sin embargo, ninguno de los cuatro días de la semana el tertuliano ha aparecido en el plató de Sálvame, lo que ha hecho levantar todo tipo de teorías a los espectadores de Telecinco. Muchos de ellos han especulado con la idea de que el programa ha decidido apartarlo temporalmente, ya que es muy amigo de Antonio David Flores y uno de los colaboradores que más a atacado a Rocío Carrasco públicamente a lo largo de todos estos años.

Kiko Matamoros, ¿apartado de 'Sálvame' por criticar a Rocío Carrasco?

¿Ha querido Sálvame mantener a Matamoros al margen de este asunto para que no cuestione el testimonio ofrecido por la hija de Rocío Jurado? Pues bien, el propio tertuliano ha desmentido cualquier tipo de censura por parte de Mediaset y ha explicado el verdadero motivo por el que se ha ausentado de su puesto de trabajo.

"Dos amigos que estuvieron conmigo el viernes han dado positivo", desveló Matamoros a Bluper, confirmando que fue informado el martes de su contacto con dos infectados de coronavirus. Al enterarse, siguiendo el protocolo establecido por Mediaset, se realizó enseguida una prueba de antígenos que dio negativa. Matamoros se hizo también una PCR, cuyo resultado recibiría a lo largo del día.

En caso de dar negativo, el colaborador podría reincorporarse este jueves a Sálvame, algo que finalmente no ha sucedido. En el arranque de la emisión, Kiko Hernández ha querido "mandar un beso muy fuerte" a Matamoros, asegurando que está atravesando unos "problemas de salud". "No le deis el coñazo no es nada grave, ni nada preocupante, pero tiene que guardar un poco de reposo", intentó tranquilizar el colaborador.

Cabe recordar que, la semana pasada, Kiko Matamoros fue uno de los que más duro se mostró con Rocío Carrasco tras ver algunos adelantos de su entrevista en Telecinco. El colaborador la acusó de estar "mintiendo gravísimamente" sobre la última vez que vio a su hijo David. "A partir de aquí, no quiero saber nada de esta señora. Para mí no tiene ninguna credibilidad", concluyó.

