El emotivo final de 'MYHYV' con Jesús Vázquez y Nagore entre lágrimas: "Gracias por dejarte la piel"

Mediaset ha cerrado Mujeres y hombres y viceversa después de 13 años seguidos en antena. El programa se ha despedido con un cruce de emotivos mensajes entre Jesús Vázquez y Nagore Robles, presentador y principal colaboradora del veterano dating show.

"Cuando llegué a este programa estaba muy perdido porque no lo seguía, ya que se emitía en una franja horaria en la que nunca estoy viendo la tele", se ha sincerado Jesús Vázquez. "Has sido una compañera magnífica, generosa, que siempre me ha sacado las castañas del fuego", ha seguido el presentador. "Sabía que ibas a ser una gran compañera, pero jamás imaginé que tanto", ha dicho, provocando las lágrimas de su compañera.

Lea también: Lola la lía en 'Myhyv' al destripar su fichaje para 'Supervivientes 2021': "Me ha chafado el final"

Nagore Robles, veterana 'consejera del amor' de MYHYV, también ha sido muy sincera con el conductor del espacio en esta última etapa. "Has sido un regalo más que me ha dado este programa. Te trajeron cuando estábamos todos en una situación muy incierta con la pandemia y fuiste un rayo de luz", le ha dicho a Vázquez que, inmediatamente, ha comenzado a llorar.

Lea también: Netflix ficha a Mónica Naranjo para su reality amoroso al estilo 'La isla de las tentaciones'

Nagore, a Jesús Vázquez: "Gracias por remar y por dejarte la piel en todos estos meses"

"He aprendido mucho de ti, me lo has puesto súper fácil y he tenido un gran compañero. Eres muy generoso y todos te queremos. Gracias por remar y por dejarte la piel en todos estos meses", ha concluido Nagore, un mensaje que se lo enviaba todo el equipo de Mujeres y hombres y viceversa.